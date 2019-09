Solskjær roser 17-åring etter første mål: – Et naturtalent

MANCHESTER (VG) (Manchester United – FC Astana 1–0) Manchester United stanget og stanget, men ble til slutt reddet av et øyeblikks magi fra stortalentet Mason Greenwood (17).

Stjerneskuddets første mål for Manchester United sørget for at Ole Gunnar Solskjærs lag unngikk et pinlig poengtap hjemme mot kasakhstanske Astana i Europa League-gruppespillets første kamp.

– Han er en av de beste avslutterne jeg har sett, varslet Solskjær om Greenwood dagen før kamp, og 17-åringen levde opp til de gode skussmålene med en rålekker scoring.

Angriperen, som er kjent for å være like god med begge ben, driblet seg frekt forbi en Astana-forsvarer og plasserte inn 1–0-målet fra skrått hold. Dermed ble han klubbens yngste målscorer noensinne i en UEFA-turnering.

Til tross for at det kun var hans andre kamp fra start i karrieren, har han allerede fått en egen sang av Old Trafford-publikummet: «Mason Greenwood is dynamite, he scores them with his left foot and he scores them with his right», lød det fra tilskuerne, som trolig kan se frem til mange store øyeblikk med den 2001-fødte spissen i hovedrollen.

– Mason er en naturlig avslutter og en naturlig fotballspiller. Jeg er så glad på hans vegne for at han fikk sitt første mål. Det er en stor kveld for ham, sier Solskjær på pressekonferansen på Old Trafford.

Rashford sløste

Solskjær satset, som meldt på forhånd, ungt fra start: Tahith Chong (19), Angel Gomes (19) og Greenwood (17) utgjorde den offensive kvartetten sammen med «veteranen» Marcus Rashford (21), mens 21 år gamle Axel Tuanzebe og 20 år gamle Diogo Dalot fikk sjansen i forsvar.

– Det er bra for de unge spillerne å få muligheten til å spille disse kampene. De må bruke det, jobbe hardt og få flere sjanser, sier kaptein Nemanja Matic til BT Sport etter kampen.

Rashford skulle vise vei for de håpefulle akademiguttene i angrep, men det er tydelig at også Uniteds nummer 10 ikke er et ferdig produkt ennå. Solskjær har flere ganger påpekt at han må bli bedre til å score «stygge» mål, og i første omgang mot Astana viste Rashford flere eksempler på at han ikke er klinisk nok i boksen.

Han fikk tre store muligheter til å sende laget sitt i ledelsen, men avsluttet rett på keeper hver gang. Den største sjansen kom etter en corner, da ballen falt ned foran spissen bare to meter foran mål, men 21-åringen klarte ikke å plassere den utenfor rekkevidde for gjestenes keeper Nenad Eric.

Greenwood er talentet det er knyttet størst forventninger til i United, og han viste glimtvis hvorfor fra sin høyrekantposisjon, men misbrukte de to målsjansene han fikk før pause.

Flyttet Greenwood

Etter hvilen valgte Solskjær å flytte 17-åringen opp som spydspiss, hans foretrukne posisjon, mens Rashford tok plass på venstresiden, der han trolig kommer til å spille til vanlig så fort Anthony Martial er tilbake fra skade.

Kvalitetsforskjellen mellom lagene var omtrent like stor som avstanden mellom England og Kasakhstan, men problemet til Solskjærs menn var – som så ofte denne sesongen – at de ikke maktet å få uttelling på mulighetene sine.

Da laget hans fortsatt ikke hadde fått hull på byllen etter at klokken hadde passert 65 minutter, byttet Solskjær ut Chong og Gomes med mer rutinerte Juan Mata og Jesse Lingard.

En av de unge angriperne ble riktignok igjen på banen, og det var Greenwood som skulle låse opp det som var i ferd med å bli en låst kamp for United, med en frekk finte kronet med det som trolig var den første av mange scoringer i den røde drakten.

– Når Mason kommer inn i boksen, så skjer det noe. Det var en flott avslutning mellom bena på keeper. Han er et naturtalent. Han vet hvordan treffe ballen, sier Solskjær.

1–0-seieren betyr at Manchester United har vunnet to strake kamper for første gang siden mars 2019.

