LEKENDE GOD: Martin Ødegaard dominerte mot Atlético Madrid, her ved Thomas Lemar (som ble byttet ut) og Vitolo. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Kommentar

Knapt så man tror han er norsk

(Real Sociedad – Atlético Madrid 2–0) Det var Martin Ødegaards aller største test som fotballspiller. Han svarte med det som kanskje er hans aller beste kamp.

For en ufattelig deilig fotballspiller Norge har, for en nytelse det er å se ham gjøre vanskelige ting veldig enkelt.

Det er knapt så man tror han er norsk.

Motstanderen tatt i betraktning er det vanskelig å se for seg når Martin Ødegaard var bedre. Det er mulig det er lett å ta litt av etter en sådan kamp, men man trengte virkelig ikke norske briller for å se at 20-åringen i perioder dominerte stort mot et av verdens beste lag.

Det var den ultimate prøven på hvor god Martin Ødegaard er blitt etter to og et halvt år på den nederlandske fotballskolen, og på mange måter ble dette hans internasjonale gjennombrudd.

Han ble litt latterliggjort i internasjonal presse da han «forsvant» fra Real Madrid, supertalentet som ble borte. Men Martin Ødegaard er tilbake og han kan glise. Bredt.

Ødegaard topper kvelden med sin andre scoring for sesongen, den første noen gang på renoverte, klassiske Anoeta, banen som for noen tiår siden var kjent for et fysisk voldsomt La Real. Det hevdes at motstandere latet som de var skadet for å slippe å reise dit og bli brutalt taklet.

HISTORISK FEIRING: Martin Ødeagaard overfalles etter Real Sociedads ledermål. Foto: Juan Herrero / EFE

De som kommer til Anoeta denne sesongen vil møte noe helt annet. Dagens unge versjon av Real Sociedad kan også bli fryktet, men for en helt annen type fotball, veldig godt representert av Martin Ødegaard, som da han løp seg fri på utsiden av 16-meteren etter en times spill.

Han mistet, som vanlig, aldri kontrollen på ballen da han trakk seg tvers over og skjøt. Ødegaard var heldig med at skuddet forandret retning i Atlético-stopper Stefan Savic, men det var ikke mye flaks over det andre Ødegaard drev med denne historiske kvelden i San Sebastian.

Og det er enda mer det han gjør utenom 1–0-målet som imponerer, selv om det er ekstremt viktig for Ødegaard å bidra foran mål. Han tar alt som er av dødballer og var også tredje sist på den andre scoringen.

Atleti er et beist av en motstander som under Diego Simeone har ligaplasseringene 1–3–3–3–2–2, samt to tapte Champions League-finaler, de siste seks sesongene.

Det er ikke mange enkeltspillere som klarer å herje mot Diego Costa og Atlético Madrid, og ingen kunne egentlig forvente at Martin Ødegaard skulle klare det, allerede nå, i sin fjerde skikkelige kamp i den spanske toppdivisjonen. Han har riktignok 20 landskamper og har møtt Kroatia, Spania og Sverige, men, kanskje bortsett fra i Stockholm i forrige uke, har man aldri kunnet be om at Ødegaard skulle styre disse landskampene.

Men det skulle han mot Atlético Madrid. I Real Sociedad har Ødegaard fått en nøkkelrolle. Veldig mye skal gjennom den unge nordmannen, og det var grunn til å frykte at dette ville bli en motstander som var i overkant vanskelig.

I de ti første minuttene så også Ødegaard litt forvirret ut. Så trakk han seg litt tilbake på banen, fikk kjenne på ballen, slått noen pasninger, lykkes med et par driblinger og plutselig var det gjort. Han kjente garantert at han heller ikke trenger å være redd for Koke eller Saúl Ñíguez.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

I lange perioder var det han som dikterte tempoet og dirigerte angrepene, som da han i begynnelsen av 2. omgang lurte seg mellom Ñíguez og brassen Renan Lodi. Ødegaard snublet litt, men selv i ubalanse mistet han aldri blikket på ballen og slo en perfekt gjennombruddspasning. Han vet alltid hvor medspillerne er, og det er nesten så man blir overrasket når han en sjelden gang slår en feilpasning.

Han kommer ikke til å dominere slik i alle kamper, han kommer til å bli tatt hardere, men styrer man på denne måten mot Atlético Madrid trenger man knapt å være redd for noen motstander.

Den mektige, fysiske kontringsmaskinen hadde startet med tre strake seire, og mange har spådd at klubben virkelig kan utfordre Real Madrid og Barcelona denne sesongen.

Men Diego Simeone kunne ikke stoppe Martin Ødegaard.

