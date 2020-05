PROFILERT TRENERDUO: Erik «Myggen» Mykland og Fredrik Strømstad side om side i Kristiansand. De møter VGs bobil-reisende reportasjeteam til diskusjon om talentutviklingen de jobber med i Start. Foto: Bjørn S. Delebekk

Myggen og Strømstad om talentutvikling: – Den indre «driven» er helt avgjørende

KRISTIANSAND (VG) - Hvor gammel var du da du kom og banka på døra mi? Fem år? Erik Mykland (48) drar seg i skjegget og ser bort på Fredrik Strømstad (38). Forbildet - og beundreren. Læremesteren og eleven.

I dag jobber de sammen for talentene i IK Start, Mykland som spillerutvikler og trener for klubbens G-19-lag, i hundre prosents stilling. Strømstad er ansatt som spillerutvikler i 50 i prosents stilling. Læreren og eleven er begge blitt lærere.

– Jeg var nok nærmere 10 år da jeg banka på. Men du var så hyggelig at jeg våget, svarer Strømstad.

– Men hvordan gadd du hente alle ballene hele tida? Myggen kjører på.

– Dere sa jo hei til meg ... Og så fikk jeg jo være med å spille litt - til slutt. Det var nok dét ...

Vi sitter hjemme hos Fredrik Strømstad i Kristiansand. Den store, lille teknikeren på Tom Nordlies «nesten-mesterlag» i Start fra 2005 har invitert VG, og hjernen i Brede Skistads «nesten-lag» fra begynnelsen av 1990-tallet, Erik Mykland til «debatt».

Umulig å diskutere

Tema: Spillerutvikling - egentlig. Men det sklir ut, det blir mange temaer.

– Spillerutvikling - det er så mye. Det er nesten umulig å diskutere, sier Myggen bestemt. Han liker å prate om det, men det han mener er at det finnes så mange svar, ut fra hvem du spør.

– Fotball er skuespill, sier Fredrik Strømstad - og her kan nok avis-redaktører være en overskrift.

Men slapp av, Strømstad oppfordrer ikke til juks. Han tenker rett og slett på de skjulte pasningene, at du må late som du gjør noe annet enn det motstanderen kanskje tror du skal gjøre.

Og Strømstad mener overraskelses-momentet, det å ta seg forbi ledd og utfordre en mot en - det mangler veldig i norsk fotball.

Fakta: Erik Mykland og Fredrik Strømstad ERIK MYKLAND

Født 21. juli 1971 i Risør.

Klubber som spiller: Risør FK, Bryne 1987-89, Start 1989-96, FC Utrecht (lån) 1994-95, FC Linz 1996-97, Panathinaikos 1997-00, 1860 München 2000-02, FC København 2002-04, la opp i juni 2004, Start 2008-09, sluttet med toppfotball juni 2009, Drammen FK 2009, Idun RG 2011, Risør FK (spillende trener) 2012.

Toppseriekamper/mål i inn- og utland: 352/15.

A-landskamper/mål: 78/2 (1990-2000). Deltagelse i VM 1994-98 og i EM 2000. Norge spilte 10 mesterskapskamper. Mykland var et barbesøk i 1998 fra å delta i alle 10.

Meritter: Dansk seriemester 2003 og 2004 (spilte kun 9 kamper), Årets Spiller på VG-børsen 1992, Årets Kniksen 2000.

Jobbet i en kort periode for TV2, har vært trener for aldersbestemte lag i Agder fotballkrets, spillende trener og trener i Risør, spillerutvikler i Start siden juni 2018. FREDRIK STRØMSTAD

Født 20. januar 1982 i Kristiansand.

Klubber som spiller: Donn, Start 2001-08, Bærum (lån) 2002, Le Mans 2008-12, Start (lån og så korttidskontrakt) 2010-11 og 2012, sluttet med toppfotball i januar 2013, Tigerberget 2013-14, Donn 2015-17.

Toppseriekamper/mål i inn- og utland: 131/8.

A-landskamper/mål: 18/2 (2005-09).

Spillerutvikler i Start siden september 2018. Vis mer

– Den indre driven, det er den som er vrient å fange opp om spillerne har nok av. For det er helt avgjørende, sier Myggen.

Så lener han seg over bordet, tar VGs blokk og begynner å tegne en bestemt pasning en spiller gjorde for mange, mange år siden. Mykland blir engasjert.

– Du har jobbet med talenter i Start i snart to år nå. Hva har du sett?

– Lite rebell-skap. Lite opprør, en lyst til å drive med det de skal. Men så er det den indre driven ...

Fredrik Strømstad forteller en interessant historie fra da han, som 18-åring, var på en ukes trening med FC København.

– Jeg ble møtt med en kald skulder av spillerne. Men så kom Myggen inn i garderoben, han var skadet på den tiden, men han kom inn og satt seg ved siden av meg, pratet med meg. Etter det var jeg godtatt ... fotballen er en kynisk verden. Du skal være litt heldig hvis du skal lykkes.

Strømstad er glad Myggen er i Start. Og han er glad Start har forstått at de lokale klubbene, som Start er avhengig av i rekrutteringen, må pleies og inkluderes.

– Skolerte trenere er kanskje det viktigste, og Erik er unik, med den bakgrunnen han har. Han kan lære ungene så mye, han er så flink med dem, der han deler med dem sine erfaringer, ved hjelp av enkle ord, sier Fredrik Strømstad.

Hva legger de to tidligere - små - teknikerne vekt på? Begge hadde trøbbel med å få innpass i sine klubber som unge, mye på grunn av at de var så små. Strømstad måtte til Bærum for å få spilletiden han ikke fikk i Start, mens Mykland måtte til Start for å få spilletiden han ikke fikk i Bryne.

– Bra basis-ferdigheter, en evne til å dempe ballen - og lære seg å feile, mener Mykland.

– La spillerne utfolde seg, bli kjent med ballen og hvordan den oppfører seg. Jeg går ofte inn på de tingene som jeg selv ikke ble fortalt, men måtte finne ut av selv. Jeg var liten, jeg måtte finne andre strenger å spille på. Jeg lærte mest av å spille på løkka. Men løkka eksisterer ikke på samme måten i dag, mener Strømstad.

Tviler hele tiden

Mykland forteller om en treningsøkt han hadde nylig, der det var moro, gøy, og spillerne koste seg gjennom seks øvelser, men noe manglet:

– De savnet kroppskontakt for å løse oppgavene, sånn er det i dag.

– Hvordan er du som trener?

– Jeg tviler på meg selv hele tiden ...

– Gjorde du det som spiller også?

– Ja, jeg var skikkelig nervøs før kampene.

– Hva skjedde da du kom på banen da?

– Selvtilliten kom - det var bare spillere med andre og mer kjente navn, det gikk over, jeg spilte som jeg pleide.

– Er det for viktig å vinne kamper i aldersbestemt?

Fredrik Strømstad er klar der.

– Ja, jeg mener det. Det viktigste er at spillerne utvikler seg, ferdighetsmessig. Klart det er viktig å vinne, men det er ikke det viktigste.

På spørsmål om noen av dem har ambisjoner om å trene et A-lag, Start kanskje, så får vi ikke noe entydig svar.

Inntil videre får ungdommene på Start være glade for at to så smarte fotballhoder i hvert fall jobber for at barn og ungdom skal bli bedre.

Publisert: 07.05.20 kl. 11:07

