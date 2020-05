AP-LEDER: Jonas Gahr Støre avbildet på Stortinget i fjor. Bak er kommunikasjonssjefen i partiets stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen. Foto: Frode Hansen, VG

Ny vending i fotballbråket: Raja beskylder Støre for usakligheter

Kulturminister Abid Raja (V) mener Jonas Gahr Støre har skjøvet ansvaret for debatten om fotballstarten og gjenåpningen av Norge over på stortingsrepresentant Trond Giske. Ap-lederen slår kraftig tilbake og hevder «idretten blør».

Nå nettopp

– Det er spesielt at Støre sier at når det gjelder samtlige idrettsspørsmål og gjenåpningsprioriteringen av samfunnet, så er det Giske som svarer for Arbeiderpartiet. Støre skyver ansvaret og ledelsen over på en stortingsrepresentant. Jeg trodde en partileder ville ha kontroll over situasjonen selv og på hvordan man skal håndtere spørsmål som har med smittevern å gjøre, sier Raja til VG.

Datoen for en mulig fotballåpning har blitt en stridssak mellom regjeringen og Ap de siste dagene. Giske har kritisert Raja og regjeringen for å ikke åpne for toppfotballen selv om Folkehelseinstituttet har godkjent forbundets plan, og blitt angrepet av helseminister Bent Høie i retur. Giskes utspill har fått Raja til å spørre Støre gjentatte ganger om han taler på vegne av Arbeiderpartiet i disse sakene eller ikke. Lørdag kom det et svar fra Ap-lederen:

«Ja. Og igjen; jeg mener idrettsministeren bør lytte og anerkjenne når fotballforbundet kommer med et forslag til åpning som FHI mener er innafor, ikke drive skrik og skrål i sosiale medier.», skrev Støre på Twitter.

– Usakligheter

VG var lørdag morgen i kontakt med Støres politiske rådgiver, Siri Storstein Hytten, i forbindelse med en intervjuforespørsel knyttet til debatten rundt datoen for fotballåpningen. Hun opplyste da at Giske kommenterte saken for Arbeiderpartiet.

Etter Støres Twitter-utspill på ettermiddagen, fikk VG igjen opplyst at Giske snakket på vegne av Arbeiderpartiet. Støre ønsket ikke selv å uttale seg om saken på daværende tidspunkt.

– Når Støre blir utfordret på om han også mener at fotballen skal komme foran alle andre som også kan lage løsninger med gode smitteregimer, svarer han med usakligheter, sier Raja, som blir beskyldt for å drive med «skrik og skrål i sosiale medier» av Ap-lederen.

– Norge skal åpnes sammen, kontrollert og over tid. Det er ikke skrik og skrål – men en strategi og en plan. Det kan virke som Arbeiderpartiet hverken har en annen strategi eller annen plan. De driver bare med utspill og vingler frem og tilbake. Støre har selv vært helseminister. Det han ville gjort klokt i her, når Giske er i åpen konflikt med regjeringen om disse spørsmålene, er å stille seg bak helseminister Høie – ikke bak Giske.

– Partipolitisk drama

– Er du overrasket over at Støre velger å la Giske uttale seg på vegne av Arbeiderpartiet i disse spørsmålene?

– De får håndtere interpolitikken selv, men ja, det er litt spesielt. Vi kommer med ny informasjon 7. mai. Det bør Støre forholde seg til – i stedet for å slippe Giske til i mediene og lage partipolitisk drama, sier Raja.

AP-MENN: Stortingsrepresentant Trond Giske og partileder Jonas Gahr Støre i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Støre ønsker Raja «lykke til»

Etter at Støre ble konfrontert med uttalelsene til Raja, ble VG oppringt av Ap-lederen lørdag kveld. Han kommer nå med en forklaring på hvorfor Giske har uttalt seg i saken for partiet.

– Trond Giske er idrettspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hvis Abid Raja ikke har fått med seg det til nå, kan jeg bekrefte det til ham og ønske ham lykke til med debattene mot hans naturlige motpart i Arbeiderpartiet. Trond Giske er en politiker som har vært kulturminister, som kjenner idretten og som har synspunkter Abid Raja bør ta på alvor og møte med argumentasjon – ikke slagord, sier Støre til VG.

– Raja hevder du har gitt fra deg kontrollen til Giske. Hvordan ser du på det?

– Erna Solberg har ikke gitt fra seg kontrollen ved å gjøre Abid Raja til kulturminister. Også i Arbeiderpartiet fordeler vi arbeidsoppgaver, og vi har en meget kompetent talsperson på idrettsfeltet. Jeg er litt forbauset over at ministeren med ansvar for idrett ikke er mer på lag med idretten. Mange må ha tålmodighet med åpning og mange må vente lenger enn de kanskje ønsker, men de bør i alle fall føle at de har en minister i regjeringen som ser situasjonen deres og som også anerkjenner når de gir et viktig bidrag, som toppfotballen her har gjort med støtte fra Norges idrettsforbund og med et godkjentstempel fra Folkehelseinstituttet, sier Støre.

Raja, som har fått kraftig kritikk fra flere fotball-ledere for at regjeringens økonomiske krisepakker ikke har vært godt nok tilpasset klubbene, hevder han har støtte i idretten.

– Jeg kan jo opplyse Støre om at vi har vært i fortløpende dialog med Norges idrettsforbund, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund. Jeg har i tillegg snakket med ledere fra Rosenborg, Vålerenga, Brann, Haugesund, Kristiansund og andre fotballklubber. De har gitt meg tilbakemelding på at de har tillit til at regjeringen tar en ansvarlig beslutning for når vi kan åpne opp for fotballen. Som idrettsminister er jeg ivrig på at fotballen skal få starte opp igjen, og idretten skal få slippe til straks vi anser det som forsvarlig i et helhetsbilde, sier Raja.

Støre avviser beskyldning

Støre tar samtidig til motmæle etter å ha hørt Raja beskylde ham for å skape et partipolitisk drama. Ap-lederen sier at regjeringen må ta på alvor at Stortinget interesserer seg for hvordan Norge skal åpnes opp.

– Regjeringen sitter på oversikten og må ta ansvaret for planen for gjenåpning, men dette er spørsmål som har stor betydning for folk og derfor tar Arbeiderpartiet dette på alvor. Jeg merker meg at i Danmark så drøfter regjeringen gjenåpningen inngående med partiene i Folketinget. Det kaller altså Raja et partipolitisk drama. Nei, det er helt naturlig i vårt demokrati i en så stor krise at Stortinget ikke bare vedtar krisepakker, men har et syn på hvordan gjenåpningen skal foregå.

Støre roser idretten

I samtale med VG tegner Gahr Støre et bilde av en idrettsbevegelse som sliter tungt og som fortjener hjelp raskt. Han mener planen Norges Fotballforbund har utarbeidet sammen med Norges idrettsforbund er et eksempel til etterfølgelse.

– Idretten blør, sier Gahr Støre.

– Nå går toppfotballen foran for å redde arbeidsplasser, økonomi og idrettsglede for alle idrettsinteresserte i Norge. De har lagt frem en plan som idrettsforbundet støtter og som Folkehelseinstituttet sier tar smittevern på alvor. Da mener vi at det ikke handler om å snike i køen, som helseministeren sier, men at det er et godt argument for å vurdere om toppfotballen skal gå i gang. For meg handler ikke dette om elitefotballen. For i den norske modellen er det toppidretten som finansierer veldig mye av bredden. Å få den i gang, er en redningsaksjon for bredden også, sier Ap-lederen.

Publisert: 02.05.20 kl. 22:39

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser