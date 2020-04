SNAKKET UT: Abid Raja og Odd-leder Einar Håndlykken møtte pressen etter et møte hos kulturdepartementet. Foto: Hanna Hjardar

Raja står på sitt etter Odd-møte: Nekter å dekke sponsor-tap

Abid Raja (V) går fortsatt ikke med på fotballens ønske om å få dekket tap av sponsorinntekter etter å ha møtt Odd-leder Einar Håndlykken i Oslo.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag var de sterkt uenige med hverandre i NRK-programmet Debatten. Onsdag kom Raja med beskyldninger om at Håndlykken tok i bruk «hersketeknikker». Men torsdag var kulturministeren og Odd-sjefen samlet til møte i hovedstaden.

Der var det tilsynelatende god stemning.

– Det har fremstått som at vi har et dårlig forhold, sier Raja før han avslører:

– Vi har faktisk vært på bryllupsreise sammen.

Den gode tonen har derimot ikke endret hans innstilling til å bidra med krisepakker som kan dekke tapte sponsorinntekter for fotballklubber.

– Det vi ikke kommer til å dekke, og det jeg ikke kommer til å ta initiativ for å dekke, er bortfall av sponsorinntekter, sier Raja til pressen.

Til dette svarer Håndlykken:

– Våre sponsorinntekter er ekstremt viktige. Men poenget er ikke om vi får den eller delen av inntektsbortfallet vårt dekket, men at vi får dekket noe. Jeg registrerer næringslivet og veldig mange får støtte – vi får i praksis ikke det. Hvilken for dette tar, er ikke så viktig, men topp, bredde og klubb må få støtte til sin virksomhet. Det opplever vi at ikke har vært tilfelle til nå.

– Og det skal dere få, lover Raja og ber Håndlykken «hilse kona».

Venstre-politikeren innrømmer at den 700 millioner store krisepakken til norsk idrett, kultur og frivillighet – der norsk idrett kun søkte om 264 millioner – ikke traff godt nok.

Han påpeker at han ønsker å bidra til at fotballklubber får dekket bortfall i inntekter fra frivillighet, parkering, vaffelsalg og lignende.

– Regjeringen dekker ingen bedrifters omsetningstap. Det vi dekker, er uunngåelige utgifter. Og for idretten skal vi i tillegg stille opp med å dekke bortfall av rimelige inntektskilder, sier Raja, som varsler at justeringene vil komme «raskt».

Senere torsdag skal Raja fremlegge hva som skjer med arrangementer med under 500 deltakere i sommer. Kulturministeren gjentok sin advarsel mot at Arbeiderpartiet fremmer et forslag om å få i gang den norske fotballsesongen så fort som mulig, slik han uttrykte det i VG torsdag morgen.

Håndlykken tror ikke fotballen får svar om seriestart på Rajas pressekonferanse klokken 16.

– Jeg tror ikke vi får noe startsignal klokken fire. Jeg tror det er litt for tidlig. Det må jobbes mer med, sier Odd-toppen.

Publisert: 30.04.20 kl. 13:03 Oppdatert: 30.04.20 kl. 13:43

