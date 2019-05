HELTEN: Sondre Liseth, her i duell med Ronald Hernandez, avgjorde for Mjøndalen på overtid. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

Liseth senket Stabæk tre minutter på overtid

NEDRE EIKER (VG) (Mjøndalen - Stabæk 1–0) Tre minutter på overtid dukket Sondre Liseth (21) opp på bakerste stolpe og ble matchvinner mot Stabæk.

– Det er så sinnssykt deilig. Den følelsen der, er det ikke mye som slår. Uff, det er deilig, det er deilig, sier Liseth til Eurosport.

Akkurat da et sjansefattig og tidvis søvndyssende oppgjør på Consto Arena så ut til å ende målløst, tok hjemmelaget ansvar.

Innbytter Jibril Bojang rykket seg fri ute til høyre og slo inn i feltet. På bakerste stolpe dukket Liseth opp og bredsidet inn matchvinnerscoringen i Mjøndalen.

Keeperhelten

– Vi skapte ikke så mange sjanser selv, men de vi skapte, var store, analyserer Stabæk-trener Henning Berg.

Han har et poeng. Like før avgjørelsen hadde nemlig Franck Boli fått en enorm mulighet til å sikre seieren for gjestene. Fjorårets toppscorer i Eliteserien kom alene med MIF-keeper Mathias Eriksen Ranmark, men klarte ikke overliste bruntrøyenes burvokter, som beholdt roen, holdt seg på beina og reddet mesterlig.

– Det var moro, det var ordentlig moro, jeg vet ikke hva jeg skal si. Han skyter rett i brystet mitt, men jeg tar den, as, sier Ranmark til Eurosport på utpust av rang, som insisterer på at «jeg kom ikke hit for å sitte på benken».

Ranmark ble valgt foran Julian Faye Lund, som slet med både flere tabber på rad og en smell i ribbeina, og tilbakebetalte Vegard Hansens tillit - med renter.

– Det var fantastisk! Det kan være et slags gjennombrudd, sier trener Hansen.

I den ordinære spilletiden på Consto Arena var Olivier Occean nære to ganger på hodet i den første omgangen, mens MIF-stopper Sondre Solholm Johansen tvang Stabæk-keeper Marcus Sandberg ut i full strekk på en corner like etter en times spill.

Straffe-drama

For gjestene fra Bærum var også Franck Boli farlig frampå en gang i hver av omgangene, men forrige sesongs toppscorer i Eliteserien står fremdeles med fire scoringer i år etter oppgjøret på Consto Arena.

Men vertene fra Nedre Eiker ble nok snytt for et straffespark tidlig i den første omgang.

Det var like før kvarteret var spilt at Akeem Latifu slo et innlegg inn i Stabæks sekstenmeter. I situasjonen var ballen borte i midtstopper Madis Vihmanns arm, men det var ikke nok til at dommer Tore Hansen pekte på ellevemetersmerket.

Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud mente Mjøndalen ble snytt for et straffespark i situasjonen.

Det er det nok ingen i brunt som tenker på nå.

