Solskjær planlegger for neste sesong: – Har et tydelig bilde

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) tenker mye lengre enn de mulige skjebnekampene mot Tottenham og Manchester City de neste dagene.

Nordmannen forteller nemlig at planen allerede er lagt for hvordan hans Manchester United skal se ut inn mot neste sesong.

– Vi har et tydelig bilde av hvordan troppen kommer til å se ut i juni eller juli, svarer Solskjærs bekreftende på spørsmål om han allerede vet hvilke spillere som skal bli værende eller selges til sommeren.

Erling Braut Haaland (RB Salzburg), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) og James Maddison (Leicester) er blant spillerne som har blitt koblet til Manchester United på overgangsmarkedet.

– Forhåpentligvis får vi unnagjort så mye som mulig, tidligst mulig. Med Harry Maguire inn og Romelu Lukaku ut skjedde ting sent i år. Vi har en plan nå, forklarer kristiansunderen i forkant av onsdagens hjemmekamp mot José Mourinho og Tottenham i Premier League.

United ligger på niendeplass, kritikken mot Solskjær øker, men klubben har gjentatt overfor VG at «ingenting har endret seg», og at ledelsen har full tillit til retningen Solskjær leder klubben i, til tross for at resultatene for øyeblikket ikke spiller på lag.

Konfrontert med påstanden om at fansen er i ferd med å miste troen på prosjektet hans, rister Solskjær på hodet:

– Jeg kan bare ta utgangspunkt i det jeg opplever på kamper, og de supporterne jeg har møtt. Det er ikke mange jeg har møtt som sier at jeg må gjøre noe annerledes. De klarer å se hva vi prøver å gjøre. De vet det gjøres mye jobb bak kulissene.

– Er det en mangel på tålmodighet blant folk?

– Jeg kommer ikke til å fortelle noen hvordan de burde drive fotballklubber, men jeg tror alle vet at kontinuitet er en av nøklene til suksess. Noen klubber er mer tålmodige enn andre, enkelte klubber har ikke den tiden og kontinuiteten, sier Solskjær, vel vitende om at kollegene Mauricio Pochettino (Tottenham), Unai Emery (Arsenal) og Quique Sánchez Flores (Watford) nylig har fått sparken.

– For meg, i Manchester United, så har vi en plan. Forhåpentligvis kan vi få resultater som setter fart på det. Noen ganger går det ikke så fort som man ønsker, men det går fortsatt i riktig retning, sier Solskjær.

José Mourinho fikk sparken etter 17 serierunder forrige sesong. Da lå Manchester United på sjetteplass med 26 poeng. For å unngå å ligge enda dårligere an etter like mange kamper, må Solskjær lede laget sitt til tre strake seirer i de tøffe kampene mot Tottenham, Manchester City og Everton den neste halvannen uken.

Likevel mener Solskjær at det står bedre til i klubben enn da han tok over i desember i fjor.

– Jeg følte at laget mot slutten av forrige sesongen ikke hadde den lysten, det hjertet og den troen til å klare å snu kamper. Denne troppen har en annerledes mentalitet, sier 46-åringen.

Onsdag kveld får de en mulighet til å vise frem denne mentaliteten mot gamlesjefen José Mourinho. Kampen mellom Manchester United og Tottenham vises på TV 2 Sport Premium 2 og har avspark klokken 20.30.

Publisert: 03.12.19 kl. 23:30

