Årets mål-kandidater da Tottenham høvlet over Burnley

(Tottenham - Burnley 5–0) José Mourinho (56) har fått fart på sakene i Tottenham. Lørdag vartet både Harry Kane (26) og Heung-min Son (27) med scoringer i verdensklasse.

Allerede før det hadde gått fem minutter blåste Harry Kane av gårde et langskudd som hamret i nettet bak Nick Pope i Burnley-buret.

Ikke mange minuttene senere var vertene frempå igjen. Pope reddet det første forsøket fra Son, men deretter fikk Alli stusset ballen til Lucas Moura, som pirket inn 2–0 før ti minutter var spilt.

Målet som flest kommer til å snakke om er nok likevel ingen av disse. Heung-min Son mottok ballen like utenfor egen sekstenmeter og satte fart.

Sørkoreaneren ga seg like gjerne ikke før han hadde sprunget forbi hele Bournemouth-forsvaret. Et 60-metersløp ble avsluttet med at Son satte ballen enkelt forbi utrusende Nick Pope.

PÅ BALL: Heung-min Son er nok en populær mann hos manager José Mourinho. Foto: IAN KINGTON / AFP

Scoringen kommer garantert til å bli nevnt som en av kandidatene til årets mål når sesongen skal summeres opp.

I andre omgang la Harry Kane på til 4–0, før han serverte Moussa Sissoko sin 5–0-scoring.

José Mourinho har dermed fått en strålende start på sin Tottenham-karriere, til tross for at det ble tap mot gamleklubben Manchester United i midtuken.

Ni poeng på fire kamper i serien og avansement i Champions League etter seier over Olympiakos er fasiten for Mourinho så langt.

I midtuken får Tottenham en tøff utfordring når de møter Bayern München i Tyskland. Selv om de sikret avansement, er de nødt til å vinne for å ta gruppeseieren, som trolig vil gi en enklere motstander i åttedelsfinalen.

