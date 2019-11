TOK UT UNG TROPP: Ole Gunnar Solskjær har tatt med seg en svært ung tropp til Kasakhstan Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær forklarer rørende uttak: – En inspirasjon for hele laget

NUR-SULTAN (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har tatt ut den nylig kreftfriske unggutten Max Taylor (19) for første gang i Manchester United-troppen. Nå forklarer han hvorfor.

I oktober 2018 fikk Taylor påvist testikkelkreft, og en senere undersøkelse viste at kreften hadde spredd seg. Det er bare et drøyt år siden unggutten måtte gjennom cellegiftbehandling – nå er han på plass i iskalde Nur-Sultan, hovedstaden i Kasakhstan, med mulighet for å debutere for Manchester Uniteds førstelag mot Astana torsdag kveld.

– Det er en fantastisk historie å se ham komme tilbake, sier Ole Gunnar Solskjær på sin pressekonferanse på Astana Arena.

Han har tatt ut hele 14 tenåringer til den relativt ubetydelige Europa League-kampen, da Manchester United allerede er sikret avansement til utslagsrundene. En av dem er altså Taylor, som tidlig gjorde inntrykk på Solskjær i klubben.

– Jeg møtte Max veldig raskt etter at jeg fikk jobben. Det å se ham gjøre denne reisen tilbake til full form, og måten han har oppført seg, det er noe han alltid kommer til å ha med seg, sier Solskjær og fortsetter:

Her er Solskjærs tropp Keepere: Lee Grant (36), Matej Kovar (19). Forsvar: Max Taylor (19), Luke Shaw (24), Axel Tuanzebe (22), Teden Mengi (17), Di'Shon Bernard (19), Ethan Laird (18). Midtbane: Dylan Levitt (19), Ethan Galbraith (18), Arnau Puigmal (18), James Garner (18), Jesse Lingard (26), Tahith Chong (19), Angel Gomes (19). Angrep: Largie Ramazani (19), D'Mani Bughail-Mellor (19), Mason Greenwood (18).

– Han har vært gjennom noe ingen burde oppleve, men han har kommet seg ut på den andre siden. Han er en inspirasjon for hele laget.

– Han har ingenting å frykte på banen, for han har hatt frykt i livet sitt. Når du er på fotballbanen, er det ingen grunn til å være redd, og dette er en mulighet til å gi ham ekstra motivasjon også, sier Solskjær.

I et intervju med BBC forteller Taylor at han møtte Solskjær den første dagen han var tilbake i Manchester United etter cellegiftbehandlingen.

– Ole tok meg med inn på kontoret sitt og inviterte meg ut for å se førstelaget trene. Jeg bare sto der og snakket. Det var en fantastisk måte å komme tilbake på, veldig oppløftende. Det var enormt for meg. Jeg tenkte kanskje at folk ikke kom til å huske meg, sier unggutten.

Solskjær bekrefter allerede dagen før Astana-kampen at debutantene Ethan Laird (18), Di’Shon Bernard (19) og Dylan Levitt (19) får spille fra start på torsdag.

I tillegg er det forventet at noen av de mer erfarne spillerne som har spilt lite i Premier League, vil starte kampen, inkludert Luke Shaw, Jesse Lingard, Lee Grand og Axel Tuanzebe.

– Det er sunn fornuft, sier Solskjær om avgjørelsen om ikke å ta med stjernespillere som Marcus Rashford, Anthony Martial, David de Gea og Harry Maguire på den lange reisen til minusgradene i Kasakhstan.

