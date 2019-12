TJOMMIER: Patson Daka (21) og Erling Braut Haaland (19) har til sammen scoret 42 mål på sesongens første 23 kamper i alle turneringer. Foto: GEPA pictures/ Mario Kneisl

Erling Braut Haalands spisskollega: – Jeg er født til å spille fotball

Red Bull Salzburgs banebrytende duo har scoret 42 mål på 23 kamper – men knapt startet sammen siden sesonginnledningen. Mot Admira Wacker kan de gjenforenes på topp.

Nå nettopp

Erling Braut Haalands prestasjoner har satt Patson Daka (21) i skyggen, men den lynraske angriperen er blitt en folkehelt i hjemlandet etter strålende prestasjoner for Salzburg – og onsdag ble han historisk da han scoret Zambias første mål i Champions League mot Genk.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det er stort for vårt lands fotball. Det har ikke vært så lett for oss å nå dette nivået og det å score det målet var et stort øyeblikk for meg og landet mitt. Det er utrolig å se hvordan de støtter Enock (Mwepu) og meg, sa Daka under pressekonferansen før dagens kamp mot Admira som sendes på VG+.

Her senker Patson Daka og Erling Braut Haaland Genk:

Haalands spisskamerat scorer ett mål hvert 73. minutt han spiller og står nå med 15 mål fordelt på 22 kamper i alle turneringer. Ikke fullt så effektivt som nordmannens 27 mål på 20 kamper, men likefullt imponerende tall av mannen fra det landslåste landet sør i Afrika.

Han står også oppført med fem målgivende pasninger – fire av dem med samme avslutter.

Haaland mot Parndorf

Haaland mot Hartberg

Haaland to ganger mot Wolfsberg

Det oppsiktsvekkende er at de to måltyvene, henholdsvis én og tre på toppscorerlisten i Østerrike, kun har startet fem kamper i tospann. Hovedtrener Jesse Marsch er veldig opptatt av «rytme» og gjennomfører i snitt fire endringer per kamp som følge av klubbens tette kampprogram, selv om Daka mener det ikke er nødvendig.

– Jeg er aldri sliten. Hvis det er kamper annenhver dag, så må jeg forholde meg til det. Jeg er født til å spille fotball, konstaterte Daka med et stort glis om munnen.

Hee-chan Hwang har spilt to strake 90-minuttere, Sekou Koita er ute med skade og Smail Prevljak sliter med tilliten. Dermed kan det være duket for Haaland og Daka – for første gang siden midten av september.

PS! Kampen mot Admira spilles søndag 14.30 og sendes på VG+

Publisert: 01.12.19 kl. 08:52

