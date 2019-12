ETTERTRAKTET: Real Madrid, Barcelona, Manchester United og flere andre klubber holder Erling Braut Haaland (19) under oppsyn. Foto: GEPA pictures/ Matic Klansek

Dortmund-treneren lo bort Haaland-rykte: – Vi får se

Konfrontert med Erling Braut Haaland-ryktene, måtte Borussia Dortmunds trener Lucien Favre dra på smilebåndet. Han la ikke skjul på at han ønsker en «kraftspiss».

Nå nettopp

Her er lørdagens oddstips!

Snaut to uker etter at han ble linket til RB Leipzig på forsiden av SportBild, er RB Salzburgs Erling Braut Haaland (19) nok en gang en het potet i tyske medier. De siste dagene er stortalentet fra Jæren blitt koblet til Borussia Dortmund – klubben der målmaskinen Robert Lewandowski (Bayern München) slo gjennom og Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) spilte sin beste fotball.

les også Se alle seriekampene til Erling Braut Haaland på VG+

Paco Alcácer er skadeplaget, Mario Götze har ikke levert godt nok som spiss og Marco Reus, Julian Brandt og resten av Dortmunds angrepsrekke foretrekker mellomrom foran bakrom. VG har tidligere skrevet at Dortmund er en av mange storklubber som kartlegger nordmannens register.

Lørdag er Lotto-dag! Det er 14 millioner i potten, og husk spillefristen kl.18.00!

Under pressekonferansen før dagens kamp mot Fortuna Düsseldorf, lurte flere reportere på om 19-åringen er han som skal sette fart i Lucien Favres angrep.

– La oss kort snakke om Erling Haaland i RB Salzburg: 1,94 meter høy, 27 mål på 20 kamper, målt til 36,7 km/t – hurtigere enn Marco Reus. Hvis man har muligheten til å hente en slik spiller i vinter, ville du gått god for det?

– Det er ikke noe vi snakker om. Vi vet at det er svært vanskelig å signere spillere på vinteren, svarte Dortmund-treneren.

GLEDESSCENER: Lucien Favre omfavner Jadon Sancho etter Dortmunds seier mot Hertha forrige serierunde. Engelskmannen scoret det første målet i 2–1-kampen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Men i utgangspunktet ville spillertypen – med sine 1,94 meter – være noe annet enn det du har i troppen – og helt sikkert falle deg i smak?

– Vi får se, humret Favre, som tok spørsmålene med et smil.

– Er størrelsen en faktor? At vedkommende må være sterk på hodet, siden du akkurat nå ikke har en slik type spiller?

– Ja.

Erling Braut Haaland scorer riktignok oftest med venstrefoten, men du kan også finne to mål på hodet blant målene han har stått bak i 2019/20-sesongen:

Dortmund er en av flere tyske klubber som satser ungt – og har bidratt til foredling av store angrepstalenter. Ousmane Dembélé (Barcelona) og Chelseas Christian Pulisic er blant de siste i rekken. Driblevingen Jadon Sancho er fortsatt i klubben, men ryktes stadig nærmere en overgang til Premier League etter halvannen fantomsesong i Bundesliga.

Til tross for interesse fra mange klubber, er det imidlertid fullt mulig at Haaland blir værende i Salzburg også etter vinterens overgangsvindu stenger. Oksene er sikret spill i Europa League på våren og vil fortsatt kunne kvalifisere seg til Champions League om de vinner mot Liverpool førstkommende tirsdag.

Før det venter dagens kamp på VG+ mellom Red Bull Salzburg og Tirol, der Haaland blir å se fra start, skal man tro det som ble sagt av hovedtrener Jesse Marsch på torsdagens pressekonferanse.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–1-handikap

Borussia Dortmund er litt uvøren i formen, men er favoritt hjemme mot Fortuna Düsseldorf.

Et kjennetegn på vertene er at de ofte er involvert i målrike matcher. Tenk på at det kun er Bayern München og RB Leipzig som har scoret flere mål i inneværende sesong.

Fortuna Düsseldorf har kun vunnet én av fem seneste ligamatcher. Og borte har ikke klubben tatt tre poeng siden midten av august.

Hjemmelaget har en viktig Champions League-hjemmekamp mot Slavia Praha på tirsdag, og må spare litt på kreftene her. Men det er ikke verre enn at en 0–1-handikapseier bør være innenfor.

Hjemmeoddsen i dette oddspillet står til 1,70 i odds, spillestopp er kl. 15.25 og Viaplay viser kampen.

Publisert: 07.12.19 kl. 10:06

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om