VIKING-JUBEL: Hjemmelaget feirer etter at Johnny Furdal (to fra venstre) åpner scoringsballet. Foto: Carina Johansen

Rosenborg nærmer seg «fotballskandale» – Europa henger i en tynn tråd

(Viking – Rosenborg 2–2) Eirik Hornelands mannskap avsluttet kampen med tre spisser, men Rosenborg maktet likevel ikke å score målet som ville gitt tre poeng. Det kan bli skjebnesvangert med tanke på spill i Europa.

Oppdatert nå nettopp

Rosenborg-trener Eirik Horneland mente etter Strømsgodset-kampen for to runder siden at det ville være «fotballskandale» om de skulle gå glipp av spill i Europa den kommende sesongen.

Akkurat nå er trønderne avhengig av at Odd taper borte mot Haugesund i siste serierunde og at de selv vinner mot Ranheim på Lerkendal. Bodø/Glimt sikret 2. plassen etter en knusende seier mot Kristiansund – og er dermed klar for Europa-spill sammen med Molde.

Alexander Søderlund sørget for håp da han utlignet til 2–2 tidlig i 2. omgang. Rosenborg dominerte, styrte og stelte, men var ikke god nok foran mål de siste 40 minuttene av kampen i Stavanger. Horneland tok grep, men selv med hele spissarsenalet på banen klarte ikke Rosenborg å avgjøre kampen i Stavanger.

Hverken innbytterne Bjørn Maars Johnsen eller Erik Botheim klarte å gjøre seg bemerket, og med nigerianerduoen David Akintola (mål) og Samuel Adegbenro (to målgivende) på benken fikk Viking-forsvaret hakket mindre å tenke på.

Underholdende 1. omgang

Rosenborg var best fra start, men det var Viking som sørget for å score først i Stavanger. Johnny Furdal mottok ballen, litt til høyre, på rundt 20 meters hold og sendte avgårde en markkryper mot det lengste hjørnet.

Trønderne svarte like over halvtimen spilt, da David Akintola viste frem list, balanse og avslutningsegenskaper. Anders Trondsen fant nigerianeren, som flikket den til Adegbenro, vendte opp og fikk den tilbake, før han banket den inn bak Iven Austbø.

Viking rakk imidlertid å svare før Eirik Hornelands pauseprat, gjennom et lynhurtig angrep, der målscorer Furdal satt opp Benjamin Källman i en 1-mot-1-situasjon mot Andre Hansen. Finnen satte ballen iskald i mål.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 24.11.19 kl. 19:51 Oppdatert: 24.11.19 kl. 20:03

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 3 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

