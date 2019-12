HET: Erling Braut Haaland, som skuffet måtte se laget sitt tape for Liverpool, kan være på vei til tysk fotball. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Tysk avis: Haaland har landet i Tyskland – skal i samtaler med Dortmund

Den tyske lokalavisen Ruhr Nacnrichten hevder at Erling Braut Haaland er på plass i Tyskland.

Avisen som melder nyheten regnes blant de aller mest troverdige når det gjelder Borussia Dortmund-nytt.

De melder han skal ha landet på flyplassen i Dortmund og blitt hentet av en ansatt i den tyske klubben.

Erling Braut Haaland har vært brennhet denne høsten. Det skal ha tiltrukket seg interesse fra en rekke av Europas aller største klubber.

– For øyeblikket er det ikke et bud på bordet vårt. Vi er avslappet og Erling er avslappet. Vi nyter tiden med ham. Det er fint at vi har en 19-åring som mange store klubber i Europa er virkelig interessert i, sa Red Bull Salzburg-direktør Freund i forbindelse med Champions League-kampen mot Genk.

Publisert: 11.12.19 kl. 23:42

