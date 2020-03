TOPPMØTE: Rosenborg-trener Eirik Horneland og Molde-trener Erling Moe etter kampen mellom dem i oktober. I midten Birger Meling. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Seriestarten er utsatt til mai

Eliteserie-starten i fotball er utsatt til begynnelsen av mai. All toppfotball stoppes fram til 15. april, skriver Norges Fotballforbund på sine hjemmesider.

– Alle planlagte kamper i Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk-Tipping ligaen, NM-kamper og treningskamper utsettes til etter 15. april, heter det på fotball.no.

– Offisielle kamper vil tidligst starte opp igjen første helgen i mai (topp og bredde), står det videre.

Det betyr altså at Eliteserie-starten ikke blir tidligere enn helgen 2. og 3. mai. Det samme gjelder kvinnenes Toppserien.

De klubbene som er på treningsleir, må sette kursen hjemover.

– Vi er på vei hjem fra Spania i skrivende stund, det blir ingen flere treninger denne uken, melder Stabæks Oddbjørn Vistnes til VG. Foruten Stabæk, har også FK Haugesund, Aalesund og Start vært på Marbella. Også Aalesund er på vei hjem. FK Haugesund blir i Spania til fredag.

– Vi spiller treningskamp som planlagt i ettermiddag mot Sogndal - men dette kan selvsagt endres frem til avspark. Vi har ikke avlyst noen treninger, sier Runar Nordvik i FK Haugesund.

– I denne delen av Spania er det så langt registrert få tilfeller. Vi planlegger tryggest mulig hjemreise fredag morgen.

les også Berit Kjøll krever tydelige råd fra helsemyndighetene: – Forventer raskt svar

– Det er en veldig alvorlig situasjon, både når det gjelder helse og økonomi. Men helsen er selvfølgelig nummer én. Selv om dette vil bety betydelige økonomiske utfordringer, har helsen prioritet. Og fotball uten supportere, blir et halvveis produkt, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball.

– Vi skal gjennomføre Eliteserien og OBOS-ligaen likevel. Vi håper og tror at det blir mulig, fortsetter han.

På forhånd var det flere alternativer; spille med tomme tribuner, spille med begrenset tilskuertall - etter avtale med lokale helsemyndigheter, erstatte seriekamper med cup de første ukene eller utsette sesongstarten, noe som kan bety at blir serierunder helt fram mot jul. Det endte altså med det siste.

Eliteserien skulle i utgangspunktet starte helgen før påske, den 4. og 5. april. Siste serieomgang går etter planen den 29. november. Toppserien for kvinner skulle starte to uker tidligere enn Eliteserien, allerede den 21. mars.

les også FHI-scenario: 2,2 millioner kan bli smittet

– Hvordan vi skal organisere seriene for å få dette til, må vi komme tilbake til, sier Norsk Toppfotball-sjef Øverland.

– Vi ønsker å bidra til at vi ikke utgjør noen smittefare. Fra i kveld og over helgen er det også slutt på organisert trening i klubbene, opplyser Øverland.

Tidligere denne uken ble det kjent at playoff-kampen mellom Norge og Serbia vil gå for tomme tribuner på Ullevaal. Det samme gjelder den eventuelle playoff-finalen om EM-billett noen dager senere.

Det har hersket mye usikkerhet om Toppserien for kvinner, etter som de har et tilskuersnitt på bare 274 - og dermed har mindre fare for spredning av corona-viruset enn herrekampene.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:02 Oppdatert: 12.03.20 kl. 13:25

