Spurs-stjerne i slåsskamp på tribunen etter cupexit – tatt i forsvar av Mourinho

LONDON/OSLO (VG) (Tottenham - Norwich, 1-1, 2-3 etter straffer) Det ble en helsvart kveld for Tottenham i FA-cupen onsdag kveld. Etter kampen endte Eric Dier i slagsmål på tribunen.

De oppsiktsvekkende bildene viser at Eric Dier tar seg opp fra banen og et godt stykke opp på tribunen. Der havner han i et slagsmål med en av tilskuerne.

I en av videoen som sirkulerer på Twitter, der Dier holdes tilbake, sier Spurs-spilleren at «he’s my brother, he’s my brother».

En annen viser slåsskampen fra et stykke unna:

Etter kampen forsvarte manager José Mourinho sin spiller. Han forklarte hendelsen slik:

– Eric Dier gjorde noe vi profesjonelle ikke kan gjøre, men i disse omstendighetene ville vi alle gjort det. Når noen skjeller deg ut, og familien din er der og er involvert, i dette tilfellet en lillebror, så gjorde Eric det vi profesjonelle ikke kan gjøre, men som vi alle ville gjort. Jeg står bak spilleren min. Jeg forstår spilleren min, sier han, og legger til:

– Hvis klubben velger å straffe Dier, så er jeg ikke enig i det.

I selve kampen gikk det ikke bra for Tottenham.

Jan Vertonghen headet hjemmelaget i ledelsen, men med under et kvarter igjen på kampuret utlignet Josip Drmic.

I straffekonkurransen var det Tim Krul som ble den store helten. Han så Erik Lamela skyte over og reddet to av fem forsøk. Dermed kunne Norwich juble for kvartfinaleplass. De spilles slik:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle - Manchester City

Norwich - Derby/Manchester United

Leicester - Chelsea

