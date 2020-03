ABSURDE SCENER: Eric Dier tok seg opp på tribunen for å si ifra til en supporter. Foto: Tess Derry / EMPICS Sport

Spurs-stjerne i bråk med supporter – tas i forsvar av Mourinho

LONDON/OSLO (VG) (Tottenham - Norwich, 1-1, 2-3 etter straffer) Det ble en helsvart kveld for Tottenham i FA-cupen onsdag kveld. Etter kampen raste Eric Dier (26) opp på tribunen for å konfrontere en supporter.

De oppsiktsvekkende bildene viser at Dier tar seg opp fra banen og et godt stykke opp på tribunen. Der havner han i et sammenstøt med en av tilskuerne.

I en av videoen som sirkulerer på Twitter, der Dier holdes tilbake, sier Spurs-spilleren at «han er broren min, han er broren min».

En annen video viser hendelsen fra et stykke unna:

Pressekonferansen til Tottenham-manager José Mourinho skulle handle lite om selve kampen, og mest om Dier-bråket på tribunen.

– Eric Dier gjorde noe vi profesjonelle ikke kan gjøre, men i disse omstendighetene ville vi alle gjort det. Når noen skjeller deg ut, og familien din er der og er involvert, i dette tilfellet en lillebror, så gjorde Eric det vi profesjonelle ikke kan gjøre, men som vi alle ville gjort. Jeg står bak spilleren min. Jeg forstår spilleren min, sier Mourinho og påpeker:

– Hvis klubben velger å straffe Dier, så er jeg ikke enig i det.

Den norske midtbanespilleren Alexander Tettey hadde ikke fått med seg Dier-bråket da han møtte VG i pressesonen på Tottenham Hotspur Stadium sent onsdag kveld.

Han reagerer med vantro da han får se bildene og videoklippene.

– Som spiller er vi pålagt ikke å reagere sånn, men det er snakk om familie. Jeg vet ikke hva tilskueren sa, jeg vet ikke hvor gammel broren er, men det må ha vært noe som er ganske alvorlig, sier Tettey og fortsetter:

– Men vi har ikke engang lov til å gå opp på tribunen etter kamper. Det er ikke min plass å kommentere dette, men vi er pålagt å holde oss i ro til enhver tid uansett hva noen skulle ha sagt.

