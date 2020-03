Real Madrid senket av tidligere Barca-spiller – mistet La Liga-teten: – Må være kritiske

(Real Betis – Real Madrid 2-1) For en uke siden tok Real Madrid skalpen på Barcelona og overtok tabellteten. Mot Real Betis søndag ble det tap og tapt tabelltet.

Avgjørelsen falt i det 82. minutt etter en svak Karim Benzema-pasning. Ballen ble snappet opp på midten, spilt til Cristian Tello, og den tidligere Barcelona-spilleren var sikker alene mot Thibaut Courtois.

Det var Betis første seier siden Martin Ødegaards Real Sociedad ble slått 3–0 den 19. januar. Siden har laget spilt tre uavgjort og tapt tre i La Liga.

– Å slå Real Madrid foran egne fans, er spesielt, sier Tello til Strive.

KONTRASTER: Forrige helg ble Vinicius Jr. matchvinner mot Barcelona. Her depper han etter et Real Betis-mål søndag. Foto: Miguel Morenatti / AP

Tre etterlengtede poeng betyr at Real Betis klatrer opp til 12. plass i La Liga med sine 33 poeng på 27 kamper.

Real Madrid klarer på sin side ikke å ta igjen tabellteten fra Barcelona. Den hadde de bare en liten uke etter den overbevisende seieren på eget gress mot erkerivalen.

Der var 19 år gamle Vinicius Jr. den store helten:

– Sånn er fotballen. Vi var ikke besluttsomme nok i avgjørende faser av spillet. Jeg synes vi fortjente uavgjort, men nå må vi se på oss selv og være kritiske. Det er en slag for oss, for vi ønsket å ta tilbake teten. Det klarte vi ikke, sier Sergio Ramos på et Strive-sendt intervju.

Det var imidlertid ikke ufortjent at alle poengene ble igjen i Sevilla, selv om Real Madrid forsøkte seg med en sluttspurt, for hjemmelaget spilte med en helt annen energi fra start enn giganten fra hovedstaden.

Kulthelten Joaquín burde ha gjort 2-1 da han rundet Courtois, men fra noe skrått hold forsøkte han et innlegg istedenfor å skyte ballen i det åpne buret. Der sto Luka Modric på streken og reddet.

I den første omgangen var det også Betis som startet best. Marc Bartra, en annen eks-Barcelona-spiller, var nær ved å gjøre 1–0 med hodet, men bommet da han fikk sjansen fra kloss hold.

Det var istedenfor en annen forsvarsspiller som fikk æren av å åpne målshowet.

Sídnei banket ballen i krysset etter litt om og men etter en corner fem minutter før hvilen, før samme Betis-spiller felte Luka Modric i eget felt.

Straffen ble ekspedert i mål av Karim Benzema, men det betydde altså ikke all verdens. Real Madrid er nå nummer to i La Liga, to poeng bak Barcelona etter 27 spilte kamper.

