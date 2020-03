FORESLÅR ENDRINGER: Per Joar Hansen, Lars Lagerbäcks assistent, mener norsk fotball nå kan gjøre endringer i seriesystemet. Foto: Stian Lysberg Solum

«Perry» foreslår endring i norsk fotball på grunn av coronaviruset: Vil snu sesongen

Det norske landslagets assistenttrener, Per Joar Hansen (54), foreslår at coronavirus-situasjonen benyttes til å gjøre en omfattende endring i det norske seriesystemet.

Oppdatert nå nettopp

Han tror at norsk fotball vil få et løft om Norge benytter den allerede utsatte seriestarten til å havne i samme syklus som resten av Fotball-Europa.

– Det er en ekstraordinær situasjon i år, og hvis seriestarten i Norge for eksempel blir utsatt til langt ut på sommeren, har vi muligheten til å kjøre en skikkelig dugnad for å se om vi kan heve norsk fotball og det sportslige nivået. Vi kan komme i samme sesongfase som resten av Europa, sier Per Joar Hansen, ofte bare kalt «Perry», til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Starten på Eliteserien, og øvrig norsk fotball, har blitt utsatt til begynnelsen av mai som følger av coronaviruset. Det er langt fra utenkelig at det blir ytterligere utsettelser.

les også RBKs styreleder Koteng: – Norge ble satt 10 år tilbake på en uke

Sesongen starter vanligvis i april og varer til november, med en sommerpause. Samtidig har de fleste andre land i Europa sesong fra august til mai, noen med vinterpause i desember og januar.

Per Joar Hansen vil at Norge skal benytte situasjonen vi nå er i til å prøve ut det samme.

– La oss prøve å spille med høst- og vårsesong. Vi burde spille til for eksempel til november og ta en vinterpause, og så ha en sesonginnspurt på våren med cupfinale og serieavslutning, sier landslagets assistenttrener, som også presiserer at dette er hans personlige meninger.

Fått med deg denne godbiten fra VG-arkivet?

– Spiller altfor få kamper

Perry trekker frem Danmark som et land vi kan sammenligne oss med. Selv om de, som Norge, kan betegnes som et «vinterland», har de det samme sesongformatet som store deler av de europeiske ligaene.

– Det vil alltid være en norsk serie- og cupmester, men vi må aldri glemme at vi konkurrerer internasjonalt. Vi kan ikke bare holde på for oss selv, sier Perry, og peker på to konkrete ting som kunne vært med på å heve nivået med en formatendring:

1. Flere kamper vil kunne heve nivået i den norske toppdivisjonen og i de andre divisjonene under.

2. Å være i samme syklus som resten av Europa vil gi en ny opplevelse som også kan spille inn mentalt.

– Skulle vi spilt mot Serbia nå, ville fem-seks spillere i Skandinavia vært utenfor sesong ...

les også Nye råd fra NTF: Slik kan eliteserieklubbene trene

For ordens skyld: Også den kampen, som handler om en plass i EM, har blitt utsatt på grunn av coronavirus-situasjonen.

– Vi spiller altfor få kamper i Norge. Det spilles jo knapt kamper. 30 seriekamper pluss noen cupkamper og noen ute i Europa. Spillerne våre rundt om i Europa spiller tre kamper i uken, forteller Perry, og trekker frem Celtic-stopperen Kristoffer Ajer som et eksempel:

– Fra august til januar har han allerede spilt 40 kamper, og det er bare halve sesongen med serie, cup og alt annet. Om vi skal begynne å konkurrere og ta opp kampen med resten av Europa, må vi bli vant til å spille to-tre kamper i uken. Vi må også bli vant til å spille tøffe kamper. Kamper som betyr noe.

– Folk kommer på kamp

Perry, som selv har vært trener i Eliteserien tidligere (Rosenborg og Aalesund), sier at han har luftet sine tanker og forslag videre til flere i NFF, men presiserer at det ikke er første gang dette temaet har vært oppe til debatt.

– Hver gang noen i norsk fotball har prøvd å få inn dette har det blitt møtt med et kontant «nei». Det blir alltid «banesnakk» eller «vintersnakk». Men nå er situasjonen ekstrem med coronaviruset. Det er en mulighet for å teste, sier Perry.

– Teknisk sett har vi større mulighet nå enn noensinne for å få et løft. Gjennom anlegg, hybridgress, kunstgress med undervarme og så videre, har man en mulighet.

Leiv Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF) sier til VG at forslaget til Perry «ikke ligger veldig høyt i skuffen nå».

– Det er mange som heier på den modellen. Jeg forstår argumentet om å løfte nivået. Men det ligger ikke veldig høyt i skuffen. Det som ligger høyt er at de 30 rundene blir gjennomført, og det kommer de til å bli. Dette er jo en utrolig vesentlig, strategisk sak, med en beslutning som skal tas på fakta og analyser med NFF. Det kommer vi ikke til å gjøre i en krisesituasjon, sier han.

Publisert: 19.03.20 kl. 20:16 Oppdatert: 19.03.20 kl. 20:29

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser