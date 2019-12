AVHENGIG AV STRAFFER?: Tall viser at Manchester United sliter med å vinne kamper hvor de ikke får straffespark. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær vinner nesten aldri uten straffehjelp: – Smått sjokkerende

Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United i 26 ligakamper som permanent manager. Kun to av dem har endt med seier uten straffehjelp.

Siden Ole Gunnar Solskjær signerte en langvarig kontrakt med Manchester United, har laget nærmest blitt avhengig av straffespark for å vinne fotballkamper i Premier League.

Kun to ganger har de klart seg uten. Først hjemme mot Watford 30. mars, da rødtrøyene vant 2–1 etter scoringer fra Marcus Rashford og Anthony Martial. Andre gang – 226 dager senere – slo de Brighton 3–1 hjemme på Old Trafford.

Det medfører at seiersprosenten i ligaen uten å ha blitt tildelt straffespark er så lav som 7,69 – eller én seier hver 13. kamp. Inkluderer man straffesparkene blir det seier omtrent hver tredje kamp (30,77 prosent).

CITY-SEIER: Manchester United vant overraskende 2–1 på bortebane mot Manchester City. 1–0-målet kom på straffe, ved Marcus Rashford. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Tidligere Tottenham-keeper og nåværende fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt synes det har eksplodert i forskjellige statistikk for tiden. Han er likevel klar på at det er litt interessante tall.

– Det er smått sjokkerende, og det høres egentlig litt krise ut. Men så er det litt sånn at det er samme hvordan man vinner, så lenge man vinner, forteller Thorstvedt til VG.

Så trekker han frem VGs sak om at Manchester United trives best når de ikke har ballen mest. Tallene der viser nemlig at Manchester United vinner oftere kamper når de ikke har ballen mest.

– Det er jo slik at man får straffer på kontringer, så de to statistikkene henger nok litt sammen. Men i det offensive spillet til United er det fortsatt mer å gå. Det er det ingen tvil om, forteller den tidligere Tottenham-keeperen.

En annen som lar seg overraske over statistikken er fotballekspert Lars Tjærnås. Han forteller også at et straffemål teller like mye som et mål fra åpent spil, men:

– Det belyser lagets store problem – å bryte ned et forsvar i balanse. Det er ganske sjelden en ser et topplag med så stor forskjell i nivå i ulike faser av spillet. De er veldig gode mot forsvar i ubalanse, i eget kontringsspill. De er langt bak de beste i spill mot etablert forsvar, forteller Tjærnås til VG.

Uniteds seire etter at Solskjær tok over som permanent sjef 30.mars: Manchester United - Watford 2–1 (uten straffespark) 13.april: Manchester United - West Ham 2–1 (to mål på straffespark) 11.august: Manchester United - Chelsea 4–0 (ett mål på straffespark) 14.september: Manchester United - Leicester 1–0 (ett mål på straffespark) 27.oktober: Norwich - Manchester United 1–3 (to bom på straffespark) 10.november: Manchester United - Brighton 3–1 (uten straffespark) 4.desember: Manchester United - Tottenham 2–1 (ett mål på straffespark) 7.desember: Manchester City - Manchester United 1–2 (ett mål på straffespark)

PS! Skrur vi tilbake til da Solskjær ankom klubben like før julen 2018, og frem til han ble ansatt permanent, er tallene imidlertid litt lysere. Da vant han seks av tretten kamper i ligaen uten at Manchester United fikk straffespark. Legger man disse periodene sammen har Solskjær vunnet åtte av 39 ligakamper uten hjelp av straffespark.

