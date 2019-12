VAR-DRAMA: Det er kanskje et noe misbrukt uttrykk, men videodømmingen spilte en sentral rolle da Liverpool senket Wolverhampton. Foto: Nick Potts / PA Wire

Videodømming i fokus da Liverpool vant igjen – 36 ligakamper uten tap

(Liverpool - Wolverhampton 1-0) Debatten fortsetter etter at VAR inntok hovedrollen to ganger i løpet av den første omgangen på Anfield.

Først blåste nemlig Anthony Taylor i fløyten etter at Sadio Mané hadde satt ballen i mål for Liverpool, ettersom han mente at Adam Lallana hadde handset i forkant.

Men VAR grep inn og overstyrte avgjørelsen. Lallana brukte skulderen og avgjørelsen så korrekt ut.

Wolverhampton-leiren var imidlertid misfornøyde. Det kunne også se ut som om Virgil van Dijk dro fordel av at ballen var borti armen hans i forkant av den lange ballen til Lallana.

VAR ble enda mer upopulær blant Wolves-leiren da det de trodde var Pedro Netos første Premier League-mål ble annullert.

TV-seerne fikk se streker og tegninger som skulle vise at Jonny Castro var i offside, men det var i beste fall en veldig hårfin avgjørelse. Det skapte debatt og frustrasjon både i TV 2s studio og i sosiale medier.

– Jeg blir ikke noe klokere av det. Jeg blir bare forbannet, sa TV 2-ekspert Petter Myhre om grafikken, og mente at man heller burde droppet å vise strekene og stolt på VAR.

RASENDE: Wolverhampton-spillerne Ruben Neves og Conor Coady var ikke fornøyd mede med avgjørelsen om å annullere målet til Pedro Neto, og ga tydelig beskjed til dommertrioen på vei inn til pause. Foto: Nick Potts / PA Wire

VAR skaper debatt i England

Den tidligere engelske landslagspissen Gary Lineker har flere ganger uttalt seg kritisk til VAR, og tok nok en gang sosiale medier i bruk etter avgjørelsen om å annullere Wolves’ scoring.

Også den tidligere Liverpool-midtstopperen Jamie Carragher stiller seg kritisk. Han mener at de to målene viser det beste og det verste med VAR.

Den tidligere Liverpool-spissen Michael Owen er ikke like kritisk til systemet – og tar det i forsvar.

Også dagen før havnet VAR i fokus da Teemu Pukki fikk et mål annullert mot Tottenham. Dette er den første sesongen at det benyttes videodømming i Premier League.

Liverpool på rekordjakt

Selve kampen endte imidlertid med nok en Liverpool-seier. De røde fra Merseyside stormer mot sitt første ligagull på 30 år.

Wolverhampton bidro i Liverpools titteljakt da de slo Manchester City to dager tidligere.

Mot Liverpool forsvarte seg godt og gjorde livet vanskelig for vertene, men Sadio Manés scoring ble avgjørende.

Seieren betyr at Liverpool ikke har tapt en ligakamp på 36 kamper. Rekorden for antall kamper uten tap er det Arsenal som har (49 kamper uten tap).

Liverpool har ikke tapt en hjemmekamp siden Crystal Palace vant på Anfield i april 2017.

Målscorer Sadio Mané har fremdeles ikke tapt en ligakamp på Anfield – hverken som Southampton- eller Liverpool-spiller.

Publisert: 29.12.19 kl. 19:26

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 20 13 3 4 43 – 19 24 42 3 Manchester City 19 12 2 5 52 – 23 29 38 4 Chelsea 20 11 2 7 35 – 28 7 35 5 Manchester United 20 8 7 5 32 – 23 9 31 VIS MER Champions League

