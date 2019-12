Tottenham-legenden: – Mourinho har undervurdert hvor stor klubb Spurs er

Glenn Hoddle (62) mener at Tottenham er større enn Chelsea, og at José Mourinho (56) kan ha undervurdert hvor stor klubb han har kommet til.

Nå nettopp

Her er våre oddstips!

Tottenham-legenden Hoddle har også en fortid som spillende manager i Chelsea. Han kjenner begge London-klubbene godt.

– Hvis Mourinho vinner sølvtøy med Tottenham, så vil det vise seg å være det rette trekket for ham å dra til Spurs, skrev Hoddle i forordet til boken «The Boss», som ble utgitt denne uken.

Lotto, Vikinglotto eller Eurojackpot? Her kan du spille!

– Det vil også vise seg å være et godt trekk for Mourinho, som raskt vil oppdage at Spurs er en stor klubb, mye større enn han kanskje trodde. Han har nok undervurdert hvor stor klubb Spurs er.

Hoddle fortsetter:

– Det er en større fan-base enn hos Chelsea, og ingen har nå bedre fasiliteter når det gjelder treningsanlegg og stadion. Han har kommet til Tottenham på rett tid - mens Spurs er blitt en moderne klubb. Dette er et godt ekteskap.

Med seier kan Tottenham gå forbi Chelsea og ta over den viktige 4. plassen i Premier League.

Her kan du spille Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot

Spurs har vunnet fire av de fem siste seriekampene sine siden Mourinho tok over. Han synes ikke det er så spesielt å møte sin gamle klubb Chelsea.

– Det er en helt vanlig kamp for meg. Jeg er 100 prosent Tottenham nå. Det er ingen plass for mine tidligere klubber. Jeg ga alt til mine tidligere klubber. Alt. Jeg ga alt, men det er mine tidligere klubber. Nå gir jeg alt til Tottenham. Chelsea blir vanskelig fordi det er en godt lag, men det er ikke vanskelig emosjonelt. Ikke vanskelig i det hele tatt. Lett, bedyret Mourinho på pressekonferansen før kampen.

Toby Alderweireld har signert endelig ny kontrakt. Belgieren blir i ytterligere tre og et halvt år.

– Det er gode nyheter, sier Mourinho - men tror likevel ikke det kommer til å ha noen domino-effekt når det gjelder andre Tottenham-spillere som ikke har signert nye kontrakter.

– Jeg tror alle spillerne er i ulike situasjoner.

VG-tips: Tottenham-seier

Tottenham kan krabbe forbi Chelsea på tabellen med en seier på bittelille julaften. Og for et herlig London-derby dette kan bli!

Vertene har vunnet fire av fem seneste ligamatcher under sin ferske manager José Mourinho. Chelsea har stort sett imponert under Frank Lampards virke. Men med fire tap på fem seneste ligakamper har laget avslørt at det har sine begrensninger - særlig defensivt.

Vi tror Mourinhos Tottenham vil forsøke å utnytte dette rått. Derfor foreslår vi et hjemmespill til 2,30 i odds. Spillestopp er kl. 17.25, og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 22.12.19 kl. 08:46

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 18 12 3 3 41 – 14 27 39 3 Manchester City 18 12 2 4 50 – 20 30 38 4 Chelsea 17 9 2 6 31 – 25 6 29 5 Sheffield United 18 7 7 4 22 – 16 6 28 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler