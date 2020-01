TIL VIF: Synne Jensen (t.v.) – her i duell med spanske Silvia Meseguer Bellido (t.h.) under en landskamp i Algarve Cup i 2017 – går fra Røa til Vålerenga. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Synne Jensen går mot strømmen – blir Vålerenga-spiller

Synne Jensen (23) hadde tilbud fra flere utenlandske klubber. Nå går spissen fra Røa til Vålerenga og blir i Toppserien.

I motsetning til mange andre nåværende og tidligere landslagsspillere – nærmere 20 i tallet – velger Jensen å bli i Norge – i hvert fall én sesong til.

– Vålerenga er et spennende lag som virkelig har noe på gang, og det vil jeg gjerne være med på. Jeg tror det er bra for min utvikling, sier Synne Jensen til VG.

23-åringen som scoret 16 mål for Røa sist sesong, hadde flere muligheter, men skrev under på en ettårskontrakt med Vålerenga.

Hadde mange tilbud

– Det har vært interesse fra mange klubber i Toppserien samt en del tilbud fra utlandet, både England, Spania og Frankrike. Det var tilbud som jeg vurderte, men jeg endte opp med Vålerenga, sier Jensen, som også har vært på Tenerife for å se på forholdene der.

– Du nøyer deg med en ettårskontrakt. Er det fordi du fortsatt har ambisjoner om å spille i utlandet?

– På sikt har jeg en drøm om å spille i utlandet, men nå er det Vålerenga som gjelder. Jeg føler det er en fin klubb å være i.

Sportssjef Eli Landsem er fornøyd med at Synne Jensen valgte Vålerenga og varsler ytterligere to-tre forsterkninger innen kort tid.

– Vi er veldig glad for at Synne kommer til oss. Hun har vært en god fotballspiller over lang tid og har tatt nok et steg det siste året. Hun har kvaliteter som vi ønsker.

Jensen har 22 landskamper for Norge siden debuten i november 2014, men det er lenge siden hun var en del av landslaget til Martin Sjögren.

– Jeg har et mål om å bli landslagsspiller igjen. Det er noe jeg vil jobbe for, sier Synne Jensen.

– Vi håper at vi kan hjelpe henne på veien, sier sportssjef Eli Landsem.

PS! Den nye treneren Jack Majgaard Jensen og Vålerenga starter sin sesongoppkjøring mandag.

