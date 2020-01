ÅPNER OPP: Nicki Bille Nielsen åpner opp om de turbulente årene han har vært gjennom. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Bille Nielsen om turbulente tider: – Alkoholen startet en ond spiral

Nicki Bille Nielsen har gjennom årene skapt overskrifter etter kontroversielle handlinger. Nå forteller 31-åringen om sine alkohol-problemer

Den tidligere Rosenborg-spissen og bråkmaker Nicki Bille Nielsen har åpnet opp om den turbulente tiden han har vært gjennom de siste årene. I et lengre intervju med danske Euroman, gjengitt av Ekstra Bladet, forteller 31-åringen om et alkoholproblem.

– Når jeg drikker, har jeg problemer med å styre temperamentet mitt. Det er der det går galt for meg. Alt tullet jeg har havnet i har alltid hatt en sammenheng med at jeg har vært full. Derfor er det idioti at jeg ikke har gjort noe med det ennå, forteller Bille Nielsen.

Den danske spissen har havnet i mye trøbbel, og det siste var da han fikk sparken fra den danske klubben Ishøj FC etter brudd på klubbens reglement.

Han ble også skutt i slutten av 2018, da tre personer ble siktet for drapsforsøk på den tidligere RBK-spissen.

Bille Nielsen forteller om en tid i Danmark som svært turbulent. Etter mange år i utlandet hadde han mye å ta igjen hjemme i Danmark. Han forteller at det rett og slett gikk over stokk og stein med alt han skulle gjøre.

– Jeg skulle gjøre alt, og det fort. Jeg hadde gått glipp av mye, og jeg ble fanget med en gang. Det ble en ond spiral for jeg brukte alkohol for å komme med gjennom en nedtur, forteller 31-åringen.

Bille Nielsen var i Rosenborg i én og en halv sesong fra januar 2013 til sommeren 2014. I Eliteserien fikk den danske spissen elleve mål på 38 kamper før han i juni 2014 ble solgt til franske Évian.

