Nå hylles van Dijks kollega av sjefene

Liverpool-kaptein Jordan Henderson (29) og manager Jürgen Klopp hyller begge Joe Gomez (22) foran torsdagens kamp mot Sheffield United.

Joe Gomez fikk lite spilletid i starten av denne sesongen, men med skader på både Dejan Lovren og Joel Matip, fant Jürgen Klopp plass til engelskmannen på 22 år.

Gomez har vært med på å holde nullen seks ganger på sine syv siste Liverpool-kamper.

Mot Wolverhampton søndag ble Gomez kåret til dagens mann da han bidro sterkt til sin fjerde Premier League-kamp uten baklengs denne sesongen.

DUO: Virgil van Dijk og Joe Gomez fotografert etter kampen mot Everton. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

– Det er ikke så lenge siden det var mye fokus på at vi ikke klarte å holde nullen. Vi var alle - ikke bare forsvarerne - opptatt av at vi skulle bli bedre på det.

– Vi vil sette en standard, oppnå den og holde den. Vi slutter aldri å fokusere på det vi kan gjøre bedre. Det er vårt mantra, skriver Jordan Henderson i kampprogrammet til Sheffield United-kampen.

– En som har legemliggjort dette for oss, har vært Joe Gomez. Starten på sesongen var ikke bra. Han hadde tilbakeslag og utfordringer å håndtere.

Henderson skriver at «vi vet alle hvilket enormt talent Joe er, men på dette nivået handler det også om iherdighet».

– Det betyr enormt mye for oss alle å se hvordan han har stått fram enda en gang, og at han spiller med slik selvtillit og kontroll.

– Joe er ikke den som er opptatt av personlig ros, og det sier han selv også, men når det gjelder å bidra til laget, har han langt mer å gi.

Liverpool har altså holdt nullen i seks av sine syv siste kamper med Gomez på banen. Unntaket var klubb-VM-kampen mot Monterrey, da Henderson vikarierte for van Dijk i midtforsvaret.

De seks kampene med Gomez på banen og null baklengsmål har vært Bournemouth (3–0), RB Salzburg (2–0), Watford (2-0), Flamengo (1-0), Leicester (4–0) og Wolverhampton (1-0).

– Jeg synes han er et godt eksempel for hvilken som helst spiller om at hardt arbeid og bare hardt arbeid er veien til å oppnå noe spesielt - om det er som individ eller som lag, skriver Jordan Henderson i kampprogrammet.

Gomez er født i Catford i London med gambisk far og engelsk mor. Han kom allerede som ti-åring til akademiet til nærliggende Charlton - og det var også fra Charlton han kom til Liverpool i 2015.

I siste kamp, mot Wolverhampton, var det mange eksperter som vurderte at han var enda bedre enn Virgil van Dijk.

– Vi startet kampen med fire sterke midtstoppere. Du må bare være klar når muligheten byr seg. Joe har alltid beholdt roen. Nå spiller han virkelig godt, og forhåpentligvis kan holde seg frisk, sa Jürgen Klopp på sin pressekonferanse før torsdagens kamp.

Sist sesong var Gomez på banen i 16 av Premier League-kampene - mens han var oppe i 23 opptredener i 2017/18.

