TEAM HEGERBERG: Her poserer Ada Hegerberg med Ballon d’Or i desember. Fra venstre: Broren Silas, søsteren Andrine, mamma Gerd Stolsmo, agent Alan Naigeon, Ada Hegerberg, pappa Stein Erik, agent Victor Bernard og manager Halvor Marstrander. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Ada Hegerbergs mor til VG: – Har ikke noe med timing for publisering å gjøre

For første gang etter stormen rundt Ada Hegerbergs (23) seneste uttalelser og kritikken fra Martin Ødegaard (20), uttaler mor Gerd Stolsmo seg om saken.

– Ada ga et intervju i februar og har ikke noe med timing for publisering å gjøre, sier Gerd Stolsmo til VG.

– Hva synes du om at det kommer ut nå, rett før VM?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier fotballstjernens mor – og ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer på VGs spørsmål.

Det har stormet rundt den norske Ballon d’Or-vinneren det siste døgnet, etter at flere medier siterte 23-åringens kraftsalve mot Norges Fotballforbund og landslaget i siste utgave av fotballtidsskriftet Josimar, gjort i samarbeid med Morgenbladet.

Medieoppslagene om intervjuet førte til at Martin Ødegaard onsdag kveld rettet hard kritikk mot Hegerberg på sin Instagram-profil, der han blant annet skrev dette:

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå.

Redaktør i Josimar, Håvard Melnæs, har vært i kontakt med Hegerberg-familien etter at intervjuet ble publisert. Han sier at de ikke hadde noen innvendinger angående artikkelen.

– Det korte svaret er nei. De hadde ingenting å utsette på det som kommer frem i vår spesialutgave, sier Melnæs til VG.

– Selv ikke på timingen?

– Selv ikke på timingen.

Ada Hegerberg har ikke besvart VGs henvendelser etter kritikken, men uttrykker dette via sin manager Halvor Marstrander:

– Ada har ikke noen kommentar til dette. Og hvis hun ønsker å svare på det, har hun sine sosiale flater å gjøre det på.

Skuffet agent

Den franske agenten Alain Naigeon, som representerer den norske stjernen sammen med partneren Victor Bernard, sier at han er «svært skuffet» over at intervjuet med Josimar og Morgenbladet har slått ut som det gjorde, og at de fortsatt vurderer hva de skal gjøre videre med saken.

– Ada har takket nei til mer enn 50 forespørsler om dette temaet, blant annet fra noen av verdens største aviser, for ikke å forstyrre laget og venninnene hennes som hun vil heie på mer enn alt, sier Naigeon til VG.

Han fortsetter:

– Hun hadde aldri svart på spørsmålene hvis hun hadde visst at det ville komme ut rett før VM. Det var nøyaktig dette hun ville unngå. Hun ville unngå å rette oppmerksomheten på seg selv og hadde planlagt å trekke seg helt tilbake for at det skulle bli en vakker fest for kvinnefotballen, sier agent Alan Naigeon til VG.

– Når trodde dere at intervjuet skulle publiseres?

– Etter VM. Ada skulle uttale seg så fort mesterskapet var over, av respekt for venninnene hennes som hun ikke ønsket å forstyrre i forberedelsene. Det har alltid vært hennes ønske, sier Naigeon.

Journalisten: – Det var ingen tvil

Morgenbladets journalist Marius Lien, som har gjort intervjuet med Hegerberg, understreker at all kritikk av timingen skal rettes mot ham og Josimar/Morgenbladet. Han bestrider imidlertid agent Naigeons uttalelser.

– Det var ingen tvil om at intervjuet skulle ut før VM. Vi snakket om at intervjuet skulle publiseres i forkant av VM, men hadde ikke noen nøyaktig publiseringsdato, siden vi ikke visste det. Antakeligvis har jeg sagt at det skulle ut i løpet av mai, og det snakket vi om da vi var i Frankrike, sier Lien.

Han fremholder det han uttalte til Nettavisen onsdag kveld, at hennes intervju kun handlet om det som skjedde i NFF mellom 2011 og 2017, at hun ikke sier noen ting som viser at hun ikke har respekt for kvinnelandslaget i dag.

– Jeg følte jeg hadde klargjort premissene godt nok for Hegerberg. Jeg vet ikke hva agenten baserer sine uttalelser på, sier Lien.

Artikkelen er den siste i en lengre serie om kvinnefotballens historie i Norge, publisert i et eget magasin i Josimar og over en lengre tidsperiode i Morgenbladet. VM starter fredag.

Team Hegerberg ønsker ikke å si hvem som har hatt kontakt med Josimar og Morgenbladet angående det mye omtalte intervjuet.

– I «team Hegerberg» jobber vi som et team og jeg ønsker ikke å utdype hvem har satt opp dette konkrete intervjuet, sier manager Halvor Marstrander.

