SEIER: Magnus Wolff Eikrem og Molde tidvis herjet med Ranheim. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nytt Eikrem-show for Molde – tilbake på vinnersporet

MOLDE (VG) (Molde – Ranheim 2-0) Molde herjet tidvis med Ranheim da de befestet tabellposisjonen på topp med 2–0 seier. Mye takket være Magnus Wolff Eikrem (28).

Jørgen Ryggvik Karlsen

Etter et kjedelig og sjansefattig åpningskvarter hvor lagene kjente på hverandre, sendte Magnus Wolff Eikrem hjemmelaget i ledelsen på deres første målsjanse etter 17 minutter.

Eliteseriens beste spiller så langt denne sesongen ble spilt opp på atten meter fra Erling Knudtzon på høyresiden, før han elegant bøyde ballen i lengste hjørne – utagbart for Ranheim-keeper Even Barli og 1–0 til Molde.

Etter scoringen tok Molde kontroll over kampbildet, men klarte ikke å spille seg frem til de store målsjansene.

Stolpetreff

Etter sidebytte kunne en heldig Øyvind Alseth utlignet for gjestene. Høyreback løp seg fri på høyresiden, og det som lignet et innlegg smalt i nærmeste stolpe for Alexandro Craninx som voktet Molde-buret i Andreas Lindes skadefravær.

Knudtzon doblet ledelsen

Drøye 25 minutter før fulltid doblet Knudtzon ledelsen. Og igjen var Eikrem sentral. Molde broderte seg fint gjennom Ranheim-forsvaret før Eikrem spilte fri innbytter Eirik Hestad.

Alene med Barli spilte kantspilleren uselvisk tvers gjennom feltet hvor hurtigtoget Knudtzon enkelt kunne bredside inn 2–0 etter vakkert angrepsspill.

Fem minutter før slutt burde Leke James økt ledelsen, men bommet på utroligvis. Ruben Gabrielsen var igjen i feltet etter en dødball og slo hardt inn fra høyre, men James satte ballen i tverrliggeren på åpent mål fra tre meter.

Men det fikk ingen avgjørende betydning for Molde som er tilbake på seierssporet etter arbeidsuhellet i Tromsø før landslagspausen. Med 2–0 seieren befester blåtrøyene tabellposisjonen på topp i Eliteserien.

Publisert: 16.06.19 kl. 19:51