Martin Ødegaard og Sander Berge, her like etter å ha landet på Færøyene lørdag kveld, er blant de norske landslagsspillerne som kan bytte klubb i sommer.

Landslagets hektiske sommer: Disse spillerne kan bli solgt

TÓRSHAVN/OSLO (VG) VG har tatt temperaturen på landslagstroppen inn mot et overgangsvindu som ser ut til å bli brennhett sett med norske øyne.

Etter landslagets bortekamp mot Færøyene tar spillerne ferie, men deres agenter går inn i årets mest hektiske periode.

Noen er på utgående kontrakt, andre sliter med lite spilletid, mens noen er klare til å ta steget til en større klubb. Blant de mest aktuelle er Sander Berge og Martin Ødegaard, som kobles til klubber i store ligaer.

Men Lagerbäck, som sier at han gjerne gir spillerne karriereråd hvis de ønsker det, har vært tydelig på at han ikke ønsker at det skal forstyrre spillerne under den pågående samlingen.

– Skulle vi merke at det er veldig mye støy rundt noen, så vil vi prate med den spilleren, men de virker fokuserte. Noen har jeg pratet med om hvordan de tenker rundt sin klubbsituasjon, sier landslagssjefen, som ble satt ut av en TV-reporters tabbe på Færøyene:

Ifølge VGs gjennomgang er det grunn til å tro at opp mot ti av Lagerbäcks utvalgte kan bytte beite:

Sander Berge

Tiden er inne. Etter flere år med spekulasjoner har både Genk og Berge gitt uttrykk for at en overgang står for tur. Ifølge VGs opplysninger finnes beilere i alle de fem store ligaene, men det er grunn til å tro at Italia eller Spania er mest aktuelt. Der har klubber som Roma, Fiorentina, Sevilla og Valencia blitt nevnt.

Bjørn Maars Johnsen

Sa denne uken til VG at det «mest sannsynlig» blir en ny overgang i sommer fordi han ikke føler seg ønsket i AZ Alkmaar, der han har fått begrenset spilletid i sin første sesong. Maars Johnsen har byttet klubb hvert år siden 2010 og gjør det trolig igjen, men det finnes foreløpig få indikasjoner om hvor.

Martin Ødegaard

Etter en strålende sesong i Vitesse venter spill på et høyere nivå. Det blir ikke i Real Madrid, erkjenner Ødegaard, som ønsker å finne en ny klubb så raskt som mulig for å få klarhet før sesongoppkjøringen. Alternativene er et nytt utlån eller salg med tilbakekjøpsklausul. Ajax og Bayer Leverkusen har blitt nevnt.

Her kan du nyte alle scoringene og assistene til Ødegaard for Vitesse i 2019:

Haitam Aleesami

Inne i de siste dagene av kontrakten med Palermo, som utløper den 30. juni. Aleesami og hans representanter, Mike Kjølø og Morten Wivestad, har i lengre tid vært i dialog med Sicilia-klubben om en mulig forlengelse, men tiden begynner å renne ut. Foreløpig holder 27-åringen og hans nærmeste kortene tett til brystet hva fremtiden angår.

Markus Henriksen

Hull-kapteinen har ett år igjen av kontrakten med Championship-klubben og har ikke lagt skjul på at han er åpen for en siste utfordring i en større europeisk klubb før han vender snuten hjem til Trøndelag. Den franske toppklubben Bordeaux la inn et bud på Henriksen i januar som ble avslått, men Henriksen har sagt at det er «absolutt noe som kan skje» i sommer.

Mohamed Elyounoussi

«Moi» har fått svært lite tillit i sin første Southampton-sesong etter rekordovergangen i fjor sommer. Håper selv at en full sesongoppkjøring kan bidra til Premier League-suksess, men en overgang eller et utlån kan være aktuelt. Etter det VG erfarer, er tyske Schalke 04 interessert i nordmannen, som også skal være på blokka til flere klubber i engelsk Championship.

Stefan Strandberg

Kontrakten hans med russiske Krasnodar går ut i sommer, og Strandberg, som det siste halvåret har vært utlånt til Ural, har bekreftet til VG at den ikke blir forlenget. 28-åringen har flere tilbud på bordet, inkludert fra flere russiske klubber, og varsler selv at hans neste destinasjon vil bli klar om «ikke lang tid».

Kristoffer Ajer

Fortsetter å etablere seg som en leder i Celtic, og det er neppe lenge til ryktene om Premier League begynner å svirre – et naturlig steg for spillere som presterer i den skotske storklubben. Lars Lagerbäck er åpen om at han tror spill i en bedre liga vil sette fart på Ajers utvikling, men det spørs om ikke denne sommeren kommer litt for tidlig. Med tre år igjen av kontrakten har neppe noen av partene hastverk.

Joshua King

Norges stjernespiss har ambisjoner om en overgang til en større klubb, men Bournemouth-lagkamerat Callum Wilson er utvilsomt hetere på markedet nå. King, som ikke har ønsket å kommentere fremtiden under denne landslagssamlingen, har to år igjen av kontrakten. Akkurat nå fremstår en forlengelse mer sannsynlig enn en overgang.

Omar Elabdellaoui

Ikke utenkelig at den norske visekapteinen kan forlate Olympiakos i sommer. Navnet hans dukker jevnlig opp i spekulasjoner: Southampton, Leicester og Celtic er blant klubbene som det siste halvåret har blitt koblet til Elabdellaoui. Aktører på det internasjonale markedet sier at høyrebacker er svært etterspurt i sommer.

Tarik Elyounoussi

Kontrakten hans med AIK går ut ved årsskiftet, men Allsvenskans toppscorer har gode kort på hånden. Dialogen om en ny avtale med Stockholm-klubben er så smått i gang, men 31-åringen tar det rolig og er klar på at han også holder døren åpen for andre muligheter: «Dette kan bli min siste kontrakt, og kanskje også den beste økonomisk». Spennende måneder i vente.

Sondre Rossbach

Kun seks baklengsmål etter ni Eliteserie-kamper, etterfulgt av karrierens første samling med A-landslaget; Rossbach entrer overgangsvinduet i medvind. Signerte ny kontrakt med Odd til 2021, men klubben er innforstått med at keeperen har ambisjoner om å spille i utlandet, og kommer derfor ikke til å stille seg i veien for det.

Jonas Svensson

Etter to og et halvt år på backen i AZ har nok trønderen vurdert muligheten for å klatre på klubbstigen. Men Svensson er halvveis i kontrakten og må i så fall kjøpes ut. Han er garantert ønsket videre i Alkmaar og ikke desperat etter å flytte.

Birger Meling

24-åringen er en av Rosenborgs mest salgbare spillere, ikke minst fordi gode venstrebacker er en mangelvare i Europa, men klubbens svake vårsesong har ikke bidratt til å gjøre ham hetere på markedet. Foreløpig er det stille rundt rogalendingen. Halvannet år igjen av kontrakten.

Håvard Nordtveit

Haugalendingen skal tilbake til Hoffenheim etter et halvår på utlån til Fulham. Han forteller at planen er å fullføre de tre siste årene av kontrakten med Bundesliga-klubben før han vender snuten hjem – kanskje til FK Haugesund.

Stefan Johansen

Fulham har utløst klausulen som forlenger kontrakten hans frem til neste sommer, men Johansen ønsker mer forutsigbarhet enn som så: «Om det blir i Fulham eller andre plasser, det får vi se. Med hensyn til familiesituasjonen ønsker jeg å kunne planlegge tre-fire år frem i tid», sier han etter en vår på utlån til West Bromwich.

Ola Kamara

Signerte for kinesiske Shenzen FC i februar, men har kun spilt fire kamper i ligaen på grunn av en begrenset utlendingskvote. Han sier likevel at et klubbytte «ikke det som er i tankene mine nå», og at «min mentalitet er at jeg skal vinne til slutt». Halvannet år igjen av kontrakten.

Kamara leverte en assist i Kina-debuten – men Selnæs stjal showet med lekkert mål:

Fredrik Midtsjø

Trønderen har lagt to gode sesonger bak seg i nederlandske AZ Alkmaar, der det er åpenbart at han tar nivået og vel så det. Spørsmålet er om han har det lille ekstra som gjør ham interessant for enda større klubber. Foreløpig har det vært få spekulasjoner, og med tre år igjen av kontrakten er det ikke veldig mye som tyder på at han flytter på seg.

André Hansen

Rosenborg-keeperen har lenge hatt ambisjoner om å ta steget ut i Europa, men markedet for keepere i de største europeiske ligaene er komplisert. Hansen, som også jobber som advokat i Trondheim, signerte nylig en kontrakt ut 2023 med RBK. Også denne sommeren virker en overgang usannsynlig.

Sigurd Rosted

Brukte kort tid på å tilpasse seg profflivet i Belgia etter overgangen fra Sarpsborg til Gent for halvannet år siden. Har i store deler av sesongen vært fast på laget, men satt ofte på benken i play off-fasen de siste to månedene. Må trolig vise mer hvis han skal ta steget til en enda større klubb. En overgang virker usannsynlig nå.

Mats Møller Dæhli

Har endelig fullført en skadefri og stabil sesong i utlandet, med 32 kamper og seks målpoeng i 2. Bundesliga. Signerte en treårsavtale med St. Pauli i fjor sommer, omtaler klubben som «familie» og har blitt en kjæledegge blant fansen. Det er svært lite som tyder på at han finner seg en ny klubb med det første.

Ole Kristian Selnæs

Trønderen sikret seg en gullkantet treårskontrakt med kinesiske FC Shenzen så sent som i februar. Der har han fått en drømmestart med flere vakre scoringer, og han uttrykker at han stortrives. Sjansen for en overgang i sommer er mer eller mindre lik null.

Martin Linnes

Etter lange diskusjoner og forhandlinger ble det i april klart at hedmarkingen har signert en ny toårskontrakt med Galatasaray, der han denne våren har blitt både serie- og cupmester. Avtalen innebar også en vesentlig lønnsøkning, og han stortrives med samboeren Elisabeth Haugen. Denne uken ble paret foreldre.

Sten Grytebust

Den tidligere AaFK-keeperens kontrakt med Odense Boldklub løper ut i slutten av juni, men 29-åringen har allerede funnet sin neste arbeidsplass: Fra og med i sommer blir han en del av Ståle Solbakkens tropp i FC København. Der har han signert en kontrakt ut 2022.

Publisert: 10.06.19 kl. 13:03