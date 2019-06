LOOK - BUT DON’T COPY: Paul Pogba fotografert på det franske lagets samling denne uken. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Pogba med Napoléon-orden: Har aldri vært involvert i flere mål

Det er omtrent like mange meninger om Paul Pogba (26) som det er Manchester United-tilhengere. Men tallenes tale er klar: Han har aldri vært involvert i flere scoringer enn han var i 2018/19.

Det er Sky Sports som har laget en oversikt over Pogba sesong for sesong. Han scoret 13 ligamål og hadde ni målgivende sist.

Pogba ble dekorert av president Emmanuel Macron med den prestisjefylte Légion d'honneur-ordenen tidligere denne uken – æreslegionen, i sin tid innstiftet av Napoléon Bonaparte.

Nå er han klar for å gi tilbake i to EM-kvalifiseringskamper for Frankrike. Sky Sports’ oversikt viser at Pogba aldri tidligere har vært involvert i flere mål i løpet av en ligasesong – enda bedre enn de 20 målpoengene i 2015/16 for Juventus.

Selv om syv Pogbas 13 mål i 2018/19 kom på straffespark, viser det seg at han gjør det sterkt også sammenlignet med andre midtbanespillere viser en oversikt, også denne utarbeidet av Sky Sports:

* Ingen midtbanespillere i Premier League hadde flere mål.

* Ingen midtbanespillere hadde flere målgivende i åpent spill (altså ikke dødballer).

* Ingen midtbanespillere avfyrte flere skudd.

* Han hadde tredje flest ballberøringer av alle midtbanespillere.

Da United-sjefen Ole Gunnar Solskjær ble spurt om Pogba og hans fremtid i klubben mot slutten av sesongen, svarte han:

– Det er bare standardene han setter, for når han skaper sjanser, scorer mål og gjør en enorm jobb ... det er bare mediene, supporterne, alle ser på Paul og spør: «Kunne du gjort det bedre?» Han har gjort det fantastisk for oss, han er også et menneske og vi er alle like, vi vil at han skal gjøre det bra.

ÆREFULLT: President Emmanuel Macron dekorerte denne uken Paul Pogba med den såkalte æreslegionen. Foto: François Mori / POOL / AP POOL

– Han er en leder i garderoben og på banen for oss.

Ryktene går stadig om at han vil vekk og at Real Madrid er en trolig neste stasjon for franskmannen. Engelske aviser spekulerer i at den spanske klubben er villige til å tilby opptil tre spillere i bytte for Pogba. Sunday Times har konkret navngitt Gareth Bale, Isco og James Rodríguez. Så spørs det om det er i Solskjærs interesse.

Uansett skal Paul Pogba og Frankrike lørdag kveld i aksjon mot Tyrkia på bortebane. Dette er de to topplagene i gruppen. Begge står med to seirer av like mange mulige. Tyrkia har imidlertid hatt middelmådig motstand i Albania og Moldova, mens Frankrike har slått Moldova og Island. Verdensmesterne har imponerende 8–1 i målforskjell – det aller vakreste var en genial pasning fra nettopp Pogba til Antoine Griezmann til 1–0 mot Moldova.

Publisert: 08.06.19 kl. 17:38

