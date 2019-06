SNART PÅ SOKKEL: Nils Arne Eggens statue blir avduket utenfor Lerkendal 16. juni. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nils Arne Eggen vil at statuen skal peke ut mot Europa

16. juni avdukes statuen av Nils Arne Eggen. Hovedpersonen vil at statuen skal peke ut mot Europa og Champions League.

– Statuen peker vekk fra Lerkendal, sier den tidligere Rosenborg-treneren med åtte strake deltagelser i Champions League (1995–2002).

– Det betyr at gamle Eggen fortsatt ser ut i Europa, sier 77-åringen i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga. Han svarer et klart «ja» på om Rosenborg igjen kan komme tilbake i Champions League – der ingen norske lag har deltatt siden RBK i 2007.

– Vi må på plass folk som slåss virkelig mot fotballkapitalismen. Det er den som er i ferd med å overta totalt, sier Eggen til Adressa.

– Han ser ut mot folket og ut mot Europa. Statuen blir ikke innovervendt, sier Tove Moe Dyrhaug til VG.

Rosenborgs daglige leder tok initiativet til Eggen-statuen på årsmøtet i 2016.

– Det blir veldig godt å få dette ferdig, sier Moe Dyrhaug og lover at kunstneren Errol Fyrileiv har gjort «fabelaktig arbeid».

Statuen blir plassert på «Nils Arnes plass» på vestsiden av stadion. Den avdukes to timer før møtet med hans gamle klubb, Vålerenga, søndag 16. juni. Foruten Eggen selv kommer en rekke fotballcelebriteter til å være til stede under avdukingen.

Den skal ledes av Eggens tidligere keeper og assistenttrener, Ola By Rise. Tidligere landslagssjef Egil Olsen vil være til stede sammen med mange spillere, trenere, ledere og pressefolk som har vært en del av hans lange karriere.

– Jeg står der som et symbol på alle som har brukt tiden sin – og ikke minst gleden sin – på å bringe Rosenborg frem det er blitt til i dag, sier Eggen som først var skeptisk til statuen.

Men nå er den klar.

175 centimeter høye Eggen blir forhøyet til 287 med sokkel. Errol Fyrileiv har modellert Eggen slik han var da han styrte Rosenborg for 25-30 år siden.

– Jeg tror han blir fornøyd, sier har Fyrileiv tidligere sagt til Dagbladet.

Nils Arne Eggen har denne sesongen bare vært til stede på Lerkendal under en kamp – tapet for Haugesund 16. mai. Han gir i podkasten klart uttrykk for at «det har vært for dårlig», men mener RBK av prinsipp ikke skal gi opp seriegullet.

Nils Arne Eggen intervjuet i oktober sist år:

Akkurat nå befinner Nils Arne Arne Eggen seg på Orkdal Sjukehus på Orkanger. Han rehabiliterer etter en tøff runde med sykdom.

– Når du transplanterer en nyre, så gir du på en måte fra deg immunforsvaret. Du blir veldig lett angrepet av alt mulig som flagrer rundt, sier Eggen. Etter eget utsagn har han den siste tiden har vært gjennom en lungebetennelse med påfølgende hjertesvikt. Nils Arne Eggen måtte i fjor amputere begge bein.

