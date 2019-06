ÆRLIG: Markus Henriksen, her under landslagets trening på kunstgresset i Tórshavn på Færøyene søndag, mener de norske spillerne må bli bedre til å snakke sammen under kamper. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Henriksen innrømmer kommunikasjonsproblemer på landslaget

TÓRSHAVN (VG) Lars Lagerbäck (70) etterlyser flere spillere som står frem som ledere på landslaget. Markus Henriksen (26), kaptein på klubblaget sitt, innrømmer at kommunikasjonen spillerne imellom er et problem under kamper.

– Vi blir stresset og går opp i limingen. Det er for dårlig. Hele gjengen må ta ansvar, sier Henriksen.

For andre gang på rad rotet Norge bort en tomålsledelse i EM-kvalifiseringen, fredag kveld mot Romania – til tross for at Lagerbäck hadde brukt uken på å advare dem mot å gjøre samme feil som i den lignende kollapsen mot Sverige i mars.

Svensken mener at landslagets mangel på spillere som er vant til lederroller på klubblaget sitt, kan være en grunn til at ingen klare å spre budskapet om å ta færre sjanser, være mer kyniske og ri inn ledelsen både mot svenskene og rumenerne.

– Det er sånne ting man må prøve å ta tak i og kjenne som spiller selv. Det er det vi har savnet litt. Henriksen er den eneste som er kaptein og har en litt sentral rolle i sitt lag. Det er ingen av de andre spillerne som har det. Da er det kanskje litt vanskeligere å komme inn og ta det initiativet, sier Lagerbäck på pressekonferansen før mandagens bortekamp mot Færøyene.

– Noen tenker annerledes

Ved hans side på podiet i Tórshavn satt Hull-kaptein Henriksen, som har startet 17 strake landskamper for Norge. Han innrømmer at det kommunikasjonen ikke alltid flyter godt nok blant de elleve spillerne på banen.

– Jeg føler vi har ganske mange ledertyper i dette laget, men vi er nødt til å lære av de feilene vi har gjort. I begge kampene skal vi fremover og få 3- eller 4–0 i stedet for å være tålmodige og kyniske og holde på ledelsen. Det har slått tilbake på oss. Både jeg og alle andre på banen må ta ansvar for det. Vi må snakke sammen. Jeg tror vi er litt for dårlige til å snakke sammen, sier Henriksen.

– Er det noen på banen som tar ansvar i de situasjonene?

– Jeg føler det er noen som prøver å si ifra, men det er ikke like lett å følge beskjeder. Du har noen spillere som tenker annerledes enn andre, sier Henriksen og svarer slik på VGs oppfølgingsspørsmål om hva han mener med det:

– Alle mennesker er forskjellig. Sånn er det i fotballag også. Du har noen som har en litt mer offensiv tankegang, og andre som er litt mer defensive. Da er det viktig at vi møtes på samme retning sånn at vi er innforstått med hva vi skal gjøre. Det har ikke vært godt nok.

Når ikke frem til hele laget

På spørsmål om spillerne får med seg det Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen prøver å formidle fra benken, svarer Henriksen:

– Ja, det får vi. Lars sa jo 4–5 ganger til meg at vi måtte holde lagdelene samlet og ligge tett. Jeg prøvde å videreformidle det, men det er ikke alle det når frem til. Det er ingen tvil om at vi ikke gjorde det godt nok når du ser hvordan kampbildet ble på slutten. Det må vi alle ta lærdom av.

Mandag kveld får Norge en ny mulighet til å ta sin første seier i EM-kvalifiseringen, der de foreløpig kun står med to poeng etter tre kamper. Denne gangen er Færøyene, som fredag tapte 1–4 hjemme mot Spania, motstander.

