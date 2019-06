FORNØYD MANN: Phil Neville feirer Englands andre seier sammen med spillerne sine. Plassen i åttedelsfinalen er allerede sikret. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Én United-helt, masse tårer og en nederlandsk tastaturkriger

LE HAVRE (VG) (England – Argentina 1–0) «Football’s coming home» synges med jentestemmer på Stade Océane i Le Havre etter nok en engelsk VM-seier. Skal det endelig skje?

Nå nettopp







Skal fotballen endelig «komme hjem»? Er det kvinnelandslaget som må til for å få slutt på den smertefulle ventetiden, 53 år etter herrenes VM-gull på hjemmebane, engelsk fotballs eneste store landslagstittel?

Phil Neville (42) er frontfigur og ledestjerne for «Lionesses». Aldri har en mer dekorert fotballmann vært trener for et kvinnelig landslag: 377 kamper, seks Premier League-titler, tre FA-cupseire, VM for klubblag og en Champions League-triumf med Manchester United, 59 landskamper for England.

Likevel bruker han store ord om det han opplever nå.

– Det er en drøm for spillerne, og det gjelder meg også, sier mannen som kler seg som herrelandslagstrener Gareth Southgate i Russland-VM i fjor sommer, men kopien har ikke tenkt å stoppe i semifinalen. Neville er i Frankrike for å gjøre det han var med på elleve ganger som spiller i Manchester United: vinne noe stort.

les også Norske spioner så Italias storseier – kan bli Norges motstander

Foran over 20.000 tilskuere vant England 1–0 over et tappert Argentina. England dominerte stort, misbrukte straffe og sjanser, men Neville beholdt roen med hendene på ryggen. Spillerne beholdt tålmodigheten, og til slutt greide ikke den imponerende keeperveteranen Vanina Correa (35) å stå imot lenger:

Inn fra Beth Mead på venstresiden, på bakre stolpe dukket Jodie Taylor opp, veteranens scoring sendte England til 8-delsfinalen.

Etterpå var det mye tårer i den engelske leiren, særlig hos vesle Fran Kirby (25), Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og snart Guro Reitens lagvenninne i Chelsea. Den 1,57 høye spissen mistet sin mamma for 11 år siden, dette var morens bursdag og Phil Neville snakker som en stor og samlende leder:

VINNERVANT: Phil Neville jubler med Roy Keane og Ole Gunnar Solskjær etter at sistnevnte scoret mot Sturm Graz i Champions League i 1999. Foto: IAN HODGSON / Reuters

– Vi er som en familie. Dette har virkelig vært en følelsesladet dag for oss, Fran er en veldig spesiell person som savner sin mamma så mye, sa han på pressekonferansen. Det var kanskje ikke tilfeldig at han akkurat på den dagen lot keeper Carly Telford få sin mesterskapsdebut, etter at hun hadde vært på benken i 2007-VM, 2015-VM og 2017-EM. Telford mistet moren sin i fjor.

– Vi håper at deres «mammaer» ser ned på dem og er stolte av prestasjonene, sier Neville om Telford og Kirby.

les også Emilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM

Sjefen er solbrun, smilende og bestemt, ikke interessert i å se lenger frem enn til møtet med Japan i neste kamp. Minst uavgjort gir engelsk gruppeseier. En kinesisk journalist vil gjerne vite hva Neville mener om et eventuelt møte med Kina i 8-delsfinalen.

– Det vil være respektløst av meg å se lenger frem enn neste kamp. Bli med oss til Nice, der er det sol, still meg det samme spørsmålet etter kampen, svarte Neville med et vennlig smil. I en kvartfinale kan Norge bli motstander, selv om det skal gjøres en del arbeid på både norsk og engelsk side før det er en realitet.

FØLELSESLADET: Phil Neville snakker med Fran Kirby etter kampen. Til venstre kaptein Steph Houghton, til høyre Nikita Parris (nummer syv) og Jill Scott. Foto: Marc Atkins / Getty Images Europe

Mange var kritiske da Neville sensasjonelt ble ansatt i januar i fjor, uten erfaring som hovedtrener. «Et slag i trynet» for alle topputdannede kvinnelige trener, mente Louise Taylor i The Guardian, mens andre omtalte ansettelsen som en «fornærmelse» og en «skam».

17 måneder senere er det ingen som klager, og interessen for VM er i ferd med å ta av i England. Journalistveteranen Martin Lipton, med bakgrunn fra Daily Mirror, Daily Mail og nå The Sun, mener veldig mye skyldes Phil Neville.

– Hans stjernefaktor, bakgrunn og erfaring har ført til en enorm forandring. For første gang er det en forventning knyttet til England. Kampene går i beste sendetid på BBC, 6,1 millioner, 38 prosent av alle som så TV, fulgte den første kampen. Det snakkes om åtte-ni millioner seere i denne kampen, sa Lipton foran møtet med Argentina.

Han sier at seertallene i en herrekamp i VM er på «rundt 15 millioner», og at dette engelske laget kan nærme seg det utover i mesterskapet.

les også Landslagssjefen spent på hvordan Reiten tar nivået i ny liga

Da blir de nok fornøyd i forbundslokalene i 4. etasje på Wembley også. «Supporting football since 1863» heter det der. Kvinnelige fotballspillere er neppe enige i det slagordet, men nå får de endelig støtte.

JAGER VIDERE: Phil Neville og England måtte slite hardt mot Argentina. Til høyre spilleren Neville mener er best i verden, Lucy Bronze, Ada Hegerbergs Lyon-venninne. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kvinnene får bruke nasjonalanlegget St George’s, midt i England, og for et par måneder siden inngikk banken Barclay’s en rekordstor sponsoravtale med kvinneserien, verdt over 110 millioner over de tre neste årene.

Det er lommepenger for herrenes Premier League, men en formue for kvinnene.

les også Tapet kan være en gavepakke

Alle de store engelske mediene er på plass i Frankrike, noen med flere journalister. Det er med på å skape forventninger, men Phil Neville bryr seg ikke om forventningspress.

– Mine spillere er ikke arrogante som mennesker, men vi er England, vi må vise at vi har selvtillit og arroganse på banen, slo han fast før den første VM-kampen.

Ikke alle vil være like imponert av et VM-gull for kvinner. Den frittalende nederlenderen Raymond Verheijen var assistenten til avdøde Gary Speed på det walisiske landslaget, og har vært involvert i støtteapparatet til Nederland, Russland og Sør-Korea i VM-sluttspill.

I LE HAVRE: Bjørn Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

«Så langt hadde det vært bedre om VM hadde blitt spilt bak stengte dører. Nivået er sjokkerende. Som å se gress gro. En av grunnene er at de fleste lagene er trent av innsiktsløse restetrenere fra herrefotballen og ikke de beste kvinnelige», meldte Verheijen, primært en fysisk trener, på Twitter 12. juni.

Phil Neville, som ennå ikke har fått sjansen som hovedtrener på herresiden, følte seg muligens truffet. Han fyrte i hvert fall tilbake mot det han kalte en «tastaturkriger» som ikke bør tas alvorlig, som har kritisert Ferguson, Wenger, Pochettino, Klopp – alle toppmanagerne i verden.

Selv er ikke Neville i den kategorien, i hvert fall ikke foreløpig. Reiser han hjem med et VM-gull, kommer det nok noen attraktive tilbud.

Publisert: 15.06.19 kl. 10:13