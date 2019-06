LETTELSE: De norske spillerne feirer Bjørn Maars Johnsens åpningsmål etter en frustrerende første omgang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bjørn Maars Johnsen-dobbel sikret norsk sliteseier mot Færøyene

TÓRSHAVN (VG) (Færøyene – Norge 0–2) Norge tok sin første seier i EM-kvalifiseringen takket være to scoringer av Bjørn Maars Johnsen (27).

Spisskjempen stanget inn to mål i en ellers jevn kamp mot et færøysk lag som ved flere anledninger holdt på å ryste Norge.

Nå står den norsk-amerikanske spissen, som er ute i kulden på klubblaget AZ Alkmaar, med fire mål og én skaffet straffe på sine fire siste landskamper for Norge.

– Jeg er glad for å spille førsteelleveren, og må bare ta sjansen. Jeg er så høy, så jeg må jo være god på hodet, sa en smilende matchvinner da han ble intevjuet av TV 2 etter kampen.

Lars Lagerbäcks menn står nå med fem poeng på de fire første kampene i EM-kvalifiseringen, syv poeng bak gruppeleder Spania og to poeng bak konkurrentene om andreplassen, Sverige og Romania.

Den første omgangen var målløs, men sjanserik, og det var Færøyene – ledet fra benken av Lars Olsen, den danske EM-kapteinen fra den sensasjonelle 1992-triumfen – som kom best i gang. Hjemmelaget var et sleivtreff unna å sjokkere Norge etter bare fem minutter.

Og de kunne scoret både to og tre: Atli Gregersen og Klaemint Olsen var farlig frempå med hver sin heading som holdt på å overliste André Hansen, som startet sin aller første tellende kamp for Norge, den fjerde totalt – over tre år siden den siste, mot Finland i mars 2016.

Den norske angrepsplanen så i stor grad ut til å bestå av å slå ballen høyt inn i boksen mot Bjørn Maars Johnsen ved enhver mulighet.

Den New York-fødte angriperen, som fikk sjansen fra start i «slitne» Joshua Kings fravær, kom seg til de største norske sjansene før pause. Han burde definitivt scoret på en heading etter retur fra et Markus Henriksen-skudd, men den for svake headingen ble reddet på streken. Deretter ble en ny heading, denne gangen etter et strålende innlegg fra Martin Ødegaard, avverget med fingertuppene av den færøyske keeperen.

Det var Ødegaard, banens beste mot Romania fire dager i forveien, som fremstod som den mest toneangivende norske spilleren på kunstgresset i vakre, men kjølige Tórshavn, der et knippe færøyske «ultras» bak det ene målet sto for musikalsk underholdning fra første til siste stund.

Den skuffende førsteomgangen ble raskt glemt etter hvilen, for det tok bare fire minutter før Norge fikk det forløsende førstemålet. Oppskriften var den samme som før pause: Ole Kristian Selnæs svingte ballen inn i boksen, der Maars Johnsen på kampens tredje forsøk med hodet klarte å overliste Færøyene-keeperen.

I LEDELSEN: Bjørn Maars Johnsen begynner å feire etter å ha headet ballen i mål via Færøyenes keeper. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Til tross for at de tok ledelsen, ble ikke kampen noe mindre nervepirrende for Lars Lagerbäcks menn, som var nær ved å slippe inn en utligning like før timen var spilt.

Den svenske treneren så ut til å prøve å ta flere grep fra sidelinjen enn han vanligvis gjør: Han ropte ofte til kaptein Omar Elabdellaoui, og med 20 minutter igjen å spille byttet han inn Stefan Johansen, som overtok kapteinsbindet fra høyrebacken.

Men heller ikke det bragte ro over det norske laget, som var ekstremt heldige med ikke å slippe inn 1–1 etter en færøysk corner kvarteret før slutt. Ballen ble headet på innsiden av stolpen og flere spillere kastet seg etter returen, men det ble på smått mirakuløst vis ikke mål.

Så dukket Bjørn Maars Johnsen nok en gang opp i feltet. Norges nummer 21 headet et innlegg far Elabdellaoui i mål via keeperen, og på benken kunne Lagerbäck puste lettet ut.

Publisert: 10.06.19 kl. 22:35 Oppdatert: 10.06.19 kl. 22:50