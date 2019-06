HAR TROEN: Martin Sjögren sammen med Frankrike-stopper Wendie Renard etter kampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Sjögren styrket i troen på VM-medalje etter Frankrike-tapet

NICE (VG) Landslagssjef Martin Sjögren (42) var ingen slagen mann da han forsvant ut i Nice-natten etter tapet for Frankrike.

Skuffet? Ja, men faktisk styrket i troen på at Norge skal nå sitt «hårete» mål, en VM-medalje.

– Vi har hatt troen hele tiden. Vi vet at vi er et bra lag som har tatt store steg. Vi tror fortsatt dette blir et langt mesterskap. Vi mener at prestasjonen vi gjør i dag, viser at Norge er et lag som holder jevnt nivå med laget som er tippet å være storfavoritt til å vinne VM, sier landslagssjefen etter 2–1-tapet for Frankrike onsdag kveld.

Svensken mener prestasjonen burde holdt til ett poeng.

– I min verden så hadde vi fortjent å få med oss et poeng med denne prestasjonen. Når vi oppsummerer dette så tror jeg at vi - resultatet til tross - vil være ganske fornøyd med det vi gjør. Alle vi vil jo vinne, derfor er vi jo skuffet når det ikke blir et poeng engang, sier Martin Sjögren.

Isabell Herlovsen kalte det «dritkjipt» å miste et poeng på en VAR-avgjørelse, men velger å se fremover.

– Vi har en utrolig laginnsats og demonstrerer slagordet vårt «Sterkere sammen». Vi jobber for hverandre og har tendenser offensivt. Husk på at vi spiller mot en av gullfavorittene. Jeg synes det er meget bra slik vi fremstår. Vi er en bra gjeng her og du ser at man ønsker å ta jobben for hverandre. Det er utrolig viktig, sier «Isa» til VG.

Guro Reiten gjorde seg denne analysen etter Frankrike-kampen:

– Dette var kjempepositivt for oss, så får vi bare fortsette med den jobben vi holder på med. Vi har litt å gå på. Vi skulle kanskje fått til litt mer med ballen og tatt det poenget. Nå er Sør-Korea neste, og da skal det smelle, sier Reiten.

Den kampen går i Reims mandag.

Publisert: 13.06.19 kl. 04:35