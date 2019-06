AKTUELL: Den tidligere Eintracht Braunschweig-treneren Henrik Pedersen kan bli Strømsgodsets nye hovedtrener. Han har også trent Foto: TF-Images / Getty Images Europe

Strømsgodset bekrefter: Nærmer seg ny hovedtrener

Etter noen uker på trenerjakt bekrefter Strømsgodset at «de er i sluttfasen av diskusjonene» rundt hvem som skal bli klubbens nye hovedtrener. Danske Henrik Pedersen er blitt lansert som det heteste alternativet.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg vil ikke kommentere navn av respekt for de andre som er i prosessen, men jeg kan si at vi er i sluttfasen av diskusjonene nå, sier daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen, som ikke ønsker å gi noen tidsramme på når en trener vil være på plass.

VG har også vært i kontakt med den tidligere Eintracht Braunschweig-treneren Henrik Pedersen, som av Drammens Tidende tirsdag ble lansert som en het kandidat til trenerjobben. Dansken var svært ordknapp om Godset-koblingen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det vil jeg ikke kommentere for øyeblikket, svarte Pedersen, som var mest komfortabel med å kommunisere på engelsk, på telefon til VG.

les også Daglig leder til VG: Flere har tatt kontakt med Godset om trenerjobben

På spørsmål om de har snevret inn antallet aktuelle kandidater fra flere til noen få, svarer Lindseth Andersen litt kryptisk at «det er den mest naturlige prosessen».

– Det har både vært nasjonale og internasjonale navn som har vært i søkelyset, sier Lindseth Andersen om jobben som har vært ledig siden Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg 15. mai.

Han bekrefter også at det har vært en del aktivitet tirsdag.

– Det har vært en del. Vi driver og jobber hardt nå for å få på plass en trenerløsning. Det har vært noen samtaler, også er det også veldig mange som er interesserte i å høre hvordan det går, sier han.

– Vi nærmer oss en løsning. Alt annet ville det vært unaturlig med tanke på at vi har jobbet hardt siden 17. mai.

Imitatorkongen Kasper Foss laget humor på den ledige trenerjobben:

En av de som har vært kritiske til jobben Strømsgodset har gjort, er tidligere Godset-kaptein Alexander Aas.

– Klubben bruker for lang tid i denne prosessen og jeg mener at ledelsen generelt viser dårlig gjennomføringsevne og for lite handling, skrev Aas i et lengre Facebook-innlegg, som blant annet er gjengitt på Eurosport.

– Jeg har snakket med Alexander, uten at jeg skal gå noe nærmere. Vi jobber steinhardt for å få dette på plass, sier Strømsgodsets daglige leder.

les også Godset lar seg ikke stresse i trener-jakten

Om hva Strømsgodset ser etter når de leter etter ny hovedtrener, svarer Dag Lindseth Andersen følgende:

– For vår del er det at vi ønsker en trener inn i vår strategiplan. Det er en som står for en offensiv og fremoverrettet fotballfilosofi, og så er det en trener som er opptatt av utvikling av spillere og klubb.

Publisert: 11.06.19 kl. 21:40 Oppdatert: 11.06.19 kl. 21:51