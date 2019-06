TÅRENE I TORINO: Paul Gascoignes tårer ble ikoniske etter at England tapte for Vest-Tyskland på straffer i Italia-VM 1990. Neste sommer er det 30 år siden – derav filmtittelen «30 years of hurt». Foto: ROBERTO PFEIL / AP

Nordmann regisserer filmen om Paul Gascoigne: – Skummelt og spennende

Få fotballhelter har hatt et like turbulent liv, få personligheter har satt like dype spor i fansen enn England-helten Paul «Gazza» Gascoigne. Norske Tom Storvik skal formidle det hele på lerretet, med en ukjent norsk kvinne i en av hovedrollene.

– Det er vidt spenn i filmen, fra hans tidlige dager i Newcastle til moderne tid, med fokus på hans storhetstid som fotballspiller på 90-tallet. Og den store nedturen, sier Storvik til VG.

Etter at han fikk kontakt med Gascoigne og formidlet hvordan han ønsket fortelle historien til den skandaleombruste Tottenham- og England-legenden, gikk det fort fremover.

– Det er ikke lett å være Gazza, men takket være kjærligheten og støtten fra fansen, holder jeg det gående! Jeg vil at denne filmen skal fortelle min historie ... hvordan det var, er og skal bli, sier «Gazza» selv i en pressemelding.

Filmen har arbeidstittel «30 years of hurt» med planlagt lansering før EM 2020, og følger historien med spesielt stort fokus på storhetstiden på nittitallet, da han var en av Englands største idrettsprofiler – og de mange negative sidene som fulgte.

– Vi begynte å jobbe med ham denne våren, og har fått tilgang til den upubliserte selvbiografien hans. Vi snakket mye om forholdet til ekskona Sheryl Gascoigne. Det var mange negative sider ved ekteskapet deres, og det er ofte Paul som var det negative, forklarer Storvik.

FIT AND WELL: «Gazza» i aksjon for Tottenham Legends under en veldedighetskamp denne våren. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Høye topper, dype daler

For det blir ifølge Storvik en ufiltrert fortelling av et liv preget av oppturer og suksess, narkotika og alkoholisme, skilsmisse og voldsepisoder. Storvik selv er Newcastle-supporter, laget «Gazza» fikk sitt gjennombrudd på, og har sett opp til Englands profilerte nummer åtte i mange år.

Det gjør det enda viktigere å få fortalt historien rett, mener han.

– Det er ekstremt hyggelig, men også skummelt og spennende, at han har tillit til meg. Jeg har ikke selv all verden med erfaring, dette er mitt første så store prosjekt, sier Storvik, som også skriver manus i samarbeid med Newcastle-baserte Chris Ward.

Teamet til Storvik jobber nå med rollebesetningen og kan avsløre at en «Game of Thrones»-stjerne er aktuell for rollen som Paul Gascoigne, uten at kontrakten er helt spikret. I rollen som kona Sheryl er norske Amalie Olufsen, som Storvik sier imponerte også Paul fra første dag. Også Stig Frode Henriksen skal spille en rolle både foran og trolig bak kamera.

– Paul er veldig fornøyd, og ser veldig frem til hvordan dette blir. Jeg tror det kommer til å bli veldig emosjonelt, med veldig sterke scener. Filmen er veldig følsom, og jeg skal møte Sheryl selv om hvordan hun har hatt det, sier Olufsen, som flytter til London i august – for sitt aller første skuespilleroppdrag.

ILDDÅP: Amalie Olufsen, som ifølge Storvik ligner mye på rollekarakteren hun skal spille, får sin ilddåp på den internasjonal filmscenen. Trolig skal hun spille mot en stjerne fra «Game of Thrones».

Aldri stille

Men det er aldri stille rundt Paul Gascoigne, og tabloidpressen fråtser tidvis i hans personlige tragedie selv den dag i dag. «Gazza» har vært innom de fleste av livets skyggesider.

– Den type situasjoner vil komme med i filmen. Sånne episoder skjer dessverre, for han har både mentale og helsemessige problemer. Han har blitt erfaren på å komme seg tilbake, sier Storvik, og beskriver Gascoigne som både veldig grei å forholde seg til, men tidvis vanskelig å forstå.

Han sier at det tette samarbeide med 52-åringen har gjort at han har utviklet en større forståelse for hvorfor Gascoigne har blitt som han har blitt, hvordan livet hans har formet ham til den han er i dag.

– Da han fortalte historien om bestevennen som døde i armene i hans som tiåring, da hadde vi begge problemer med å holde tårene tilbake. Jeg er veldig takknemlig for tilliten han har vist meg, og håper det går så bra med Paul at han får se filmen, sier Tom Storvik, som regisserer filmen om Paul Gascoigne.

Publisert: 14.06.19 kl. 19:28