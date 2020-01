STORKOSER SEG: Erling Braut Haaland har fått en flying start i karrieren i Borussia Dortmund. Her glisende i midten med Achraf Hakimi (t.h.) hengende over seg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Her er de største januar-overgangene

Hva har Erling Braut Haaland, Bruno Fernandes og Zlatan Ibrahimovic til felles? De har alle byttet klubb i januar 2020.

Nok et overgangsvindu er over, og heller ikke denne gang forløp det uten dramatikk – ei heller på berømte «Deadline Day».

På overgangsmarkedets siste dag skal Manchester United ha prøvd seg på intet mindre enn tre angripere – før de til slutt fikk tak i eks-Lyn-spiller Odion Ighalo, som har tilbrakt de siste tre årene i kinesisk fotball.

En annen stor overgang i internasjonal målestokk er Emre Cans overgang fra Juventus til Borussia Dortmund. Der dreier det seg om et lån med opsjon på kjøp for Erling Braut Haalands nye klubb.

Braut Haaland er for øvrig en av mange som har skiftet beite i januar, selv om overgangen riktignok ble annonsert på tampen av desember.

Nordmannen forlot RB Salzburg til fordel for Dortmund og gjorde inntrykk umiddelbart:

Haalands overgangssum skal etter sigende ligge på omtrent 200 millioner kroner som følge av en klausul i kontrakten med Salzburg, noe som gjør at han måtte se seg slått av landslagskollega Sander Berge i salgssum da han ble klar for Sheffield United for 250 millioner kroner på overgangsmarkedets nest siste dag.

Samme dag som Berge-overgangen gikk i boks, fikk Ole Gunnar Solskjær sin Bruno Fernandes.

Portugiseren var lenge koblet til klubben, og til slutt kostet det godt over en halv milliard for Manchester United å sikre seg hans tjenester.

En som derimot forlot Premier League, var danske Christian Eriksen. Han, som var på utgående kontrakt, skal ha kostet italienske Inter omtrent 200 millioner kroner, men var ikke den eneste skandinaviske stjernen som ble klar for Serie A og Milano.

Mange trodde nok at svenske Zlatan Ibrahimovic var ferdig i europeisk toppfotball, men han har allerede gjort comeback for Inter-byrival AC Milan. Den høyreiste 38-åringen kom gratis fra MLS-klubben LA Galaxy og har allerede rukket å bemerke seg:

Et knippe andre utvalgte overganger fra januarvinduet finner du her:

Dejan Kulusevski - Atalanta til Juventus for ca 345 mill. NOK

Reinier - Flamengo til Real Madrid for ca 300 mill. NOK

Steven Bergwijn - PSV til Tottenham for ca 300. mill NOK

Krysztof Piatek - AC Milan til Hertha Berlin for ca 270 mill. NOK

Paco Alcacér - Borussia Dortmund til Villarreal for ca 230 mill. NOK

Exequiel Palacios - River Plate til Bayer Leverkusen for ca 210 mill. NOK

Julian Weigl - Bourussia Dortmund til Benfica for ca 200 mill. NOK

Joao Pedro - Fluminense til Watford for ukjent sum

Takumi Minamino - RB Salzburg til Liverpool for ca 85 mill. NOK

Strahinja Pavlovic - Partizan til Monaco for ca 100 mill. NOK

Uriel Antuna - Manchester City til Chivas for ca 98 mill. NOK

Michael Hector - Chelsea til Fulham for ca 89 mill. NOK

Publisert: 01.02.20 kl. 01:00

