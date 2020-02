Etter målet på Bernabéu: Omtales som «Real Madrids beste midtbanespiller»

Hvis torsdagens cupkamp var en audition, besto Martin Ødegaard med glans. Det mener i hvert fall spanske medier, som nå skriver at nordmannen fortjener en plass i Real Madrid.

Det er ikke første gangen det har blitt nevnt. Allerede i november spekulerte Real Madrid-kjennere i om Martin Ødegaard snart ville innta Santiago Bernabéu som en erstatter for Luka Modric.

Etter torsdagens cupkamp på nettopp Real Madrids hjemmebane, hvor Ødegaard scoret og Real Sociedad vant 4–3 etter et fyrverkeri av en fotballkamp, havnet 21-åringen igjen i fokus.

– Real Madrids avgjørelse om å låne ut Martin Ødegaard kom tilbake og straffet klubben på torsdag. Det var kulminasjonen av en nærmest surrealistisk rekke hendelser som har fått 21-åringen til å se ut som Real Madrids beste midtbanespiller denne sesongen – uten å ha spilt for dem, skriver CNN i kjølvannet av torsdagens cupthriller.

Mannen bak Real Sociedads 1–0-scoring ble belønnet med tre stjerner på Marca-børsen etter kampen.

– Verdt å satse på

Ødegaard har hatt en strålende sesong, og står nå med seks mål og åtte målgivende pasninger på 23 kamper for La Real. Den anerkjente Marca-journalisten Carlos Carpio skriver i en kommentar fredag at Ødegaard nå er moden og har bevist at han kan håndtere å spille i La Liga, og at «Real Madrid burde sette sin lit til Ødegaard».

Marca tar også for seg scenarioet hvor Luka Modric forlater Real Madrid i sommer. Han skal være ønsket av David Beckhams nye klubb Inter Miami, som debuterer i MLS i år.

Real Madrid skal ifølge avisen være villige til å la Modric gå etter sesongen, og Los Blancos anser Ødegaard som den ideelle erstatteren.

– Men det som skulle skje i umiddelbar nærhet med Modric burde ikke påvirke hva som skjer med Ødegaard. Nordmannen er mannen med fremtiden som er verdt å satse på, skriver Carpio.

Hva som skjer neste sesong, er imidlertid helt opp til Ødegaard selv, skriver den spanske avisen.

Advarer Ødegaard

Men en som kjenner Real Madrid bedre enn de fleste, Jorge Valdano, advarer Ødegaard mot å dra tilbake for tidlig. Valdano spilte for og scoret 40 mål for Real Madrid mellom 1984 og 1987. Etter spillerkarrieren var argentineren der i ulike roller, som manager og som sportsdirektør.

– Han burde bare dra tilbake om han blir fast på laget. Han burde ikke dra tilbake bare for å «se hva som skjer». Til syvende og sist vil det bare hemme fremdriften til en spiller som ham, sier han ifølge AS.

– Det ville ikke vært en dårlig idé for ham å bli i Real Sociedad et år til.

Avtalen mellom Real Madrid og Real Sociedad er at han - i utgangspunktet - skal bli der i to sesonger. Det har også Ødegaard ytret et ønske om.

Ifølge Real Sociedad-president Jokin Aperribay hadde de ikke lov til å signere avtale for mer enn én sesong, og at alle parter er innstilt på at det blir to sesonger. Diskusjonen om hva Ødegaard burde gjøre durer og går.

Til radiokanalen Cadena Ser sier Aperribay: - Hans fremtid er ikke noe vi diskuterer nå, men det er null prosent sjanse for at han går til Real Madrid (til sommeren).

Det kan hende Real Madrid er av en annen mening.

PS! Fredag ble det klart at Real Sociedad møter Segunda-laget Mirandés i Copa del Rey-semifinalen. Den andre semifinalen går mellom Athletic Bilbao – som torsdag sendte Barcelona ut av cupen – møter Granada, som på sin side senket regjerende mester Valencia. Semifinalene spilles over to kamper, og de første kampene er 12. og 13. februar neste uke. Alt fra Copa del Rey ser du på VG+.

Publisert: 08.02.20 kl. 06:01

