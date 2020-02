Ødegaard klappet av Santiago Bernabéu etter scoring mot Real Madrid

(Real Madrid – Real Sociedad 3-4) Martin Ødegaard (21) scoret på Santiago Bernabéu og var med på å sende klubben som eier ham – Real Madrid – ut av den spanske cupen. Da han ble byttet ut, fikk han stående ovasjoner av hjemmepublikum.

Oppdatert nå nettopp

– Vi visste at vi måtte være på topp i dag, og det synes jeg vi var. Vi fortjente seieren. Vi ønsker å gå til finalen, og det har vi en sjanse til nå. Jeg er veldig stolt over innsatsen vår, sier Alexander Isak ifølge Aftonbladet.

Den svenske angriperen storspilte mot Real Madrid på Santiago Bernabéu, scoret to mål og la opp til de to andre, men det var norske Martin Ødegaard som åpnet målshowet som sendte bortelaget til cupsemi.

Den smått historiske scoringen fant sted halvveis i den første omgangen.

Alexander Isak prøvde et noe optimistisk skudd, men det viste seg å være lurt da Real Madrids vante reservekeeper Alphonse Areola sendte returen ut i farlig område. Der sto Martin Ødegaard, og fra ganske nøyaktig 16 meter bredsidet nordmannen ballen mot mål – med hell.

– Spektakulært

Den gikk så vidt via foten til stopper Eder Militão, også innom foten til keeper Areola, før den gikk mellom beina på burvokteren og i mål. Ikke verdens beste keeperspill, men med det kunne Martin Ødegaard juble for å bli den femte nordmannen som har scoret mot Real Madrid på deres hjemmebane, ifølge fotballkommentator Petter Veland. De andre er Jahn Ivar «Mini» Jacobsen, André Schei Lindbæk, Roar Strand og John Carew. Sistnevnte gjorde det riktignok tre ganger.

Det vil si, Ødegaard jublet ikke.

Han, som er på utlån til Real Sociedad fra nettopp Real Madrid, feiret dempet, men kunne ikke gjøre noe med at Isak bokstavelig talt løftet ham opp fra bakken i gledesrusen.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

SKANDINAVISK SAMARBEID: Svenske Alexander Isak løfter Martin Ødegaard opp etter 1-0-scoringen til nordmannen. Foto: Denis Doyle, Getty Images

De to skandinavene skulle vise seg å bli svært sentrale for bortelaget.

Fem minutter ut i den andre omgangen åpnet Ødegaard forsvaret til Madrid på et vis som fikk sportsavisen AS’ livekommentator til å dra frem superlativet «spektakulært». Pasningen fant Isak i rommet mellom forsvaret og keeper, og et lite øyeblikk senere lå ballen også i mål. Målet ble imidlertid ikke tellende, for reprisene viste at svensken var på feil side av offsidelinjen.

Ødegaard har imidlertid flere godkjente assister denne sesongen – bare se her:

Stående ovasjoner og smell

Skrur vi tiden fem minutter frem i tid, så hadde Isak ikke bare jublet for ett, men to mål i Real Madrids storstue.

– Isak med dobbel dose drømmemål mot Real Madrid, skriver svenske Aftonbladet om sin Real Sociedad-yndling.

Bare minutter senere reduserte Marcelo til 1-3, og like etter det igjen, i det 65. minutt, var Ødegaard ferdigspilt for dagen.

Både AS og Marca melder at nordmannen forlot banen til stående ovasjoner fra Santiago Bernabéu-publikum, noe Marca skriver at bare kan tolkes på én måte: at de vil ha ham tilbake og i spill for Real Madrid.

Det var imidlertid ikke bare positive nyheter for Ødegaard. Han fikk seg en smell like før pause, og selv om han spilte videre i den 2. omgangen, skriver Marca at Ødegaard forlot banen mot sin vilje som følge av en trøkk han fikk i kampen.

Syvmålsthriller

Med Ødegaard på sidelinjen fortsatte scoringsshowet.

Mikel Merino gjorde 4-1 på pasning fra Isak, før Rodrygo sørget for nok en redusering da han satte ballen i åpent mål på pasning fra Vinicius Jr. med snaue ti minutter igjen å spille. Like før hadde sistnevnte, Vinicius Jr., fått et mål annullert for offside. Og på overtid ble det ordentlig fyr i teltet da Nacho headet inn 3-4 på overtid.

Etter det igjen ble Andoni Gorosabel utvist etter sitt andre gule kort, men flere mål ble det ikke.

Det endte 4-3 til Real Sociedad, som med det er klare for semifinalen i Copa del Rey. Der møter de enten Granada, Mirandés eller én av Athletic eller Barcelona. Real Madrid er på sin side ute, det etter å ha tapt sin første kamp etter 21 strake kamper uten tap.

Real Sociedad har vunnet cupfinalen to ganger, i 1909 og 1987. Klubben har tapt finalen fem ganger.

Se alle Martin Ødegaards scoringer i sesongen 2019/20 her:

Publisert: 06.02.20 kl. 20:55 Oppdatert: 06.02.20 kl. 21:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser