Ulvestad og Djenic i balletak-duell: – Jeg fikk en finger bak

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Kristiansund 1-0) Mike Jensen (31) avgjorde fra krittmerket, men det var dommeravgjørelser og et godt grep på et hjørnespark som var snakkisene fra Lerkendal.

For et kvarter ut i den andre omgangen havnet RBKs backvikar Djorde Denic i duell med Kristiansunds Pål Erik Ulvestad. KBK-spilleren fikk gult kort, og etter kampen forklarte Denic hva som skjedde.

– Det kokte nok litt i hodene våre og vi tenkte ikke klart. Vi kjempet og dyttet hverandre. Han tok balletak på meg, og jeg gikk i bakken, sier Denic til VG.

– Var det vondt?

– Han tok et skikkelig grep, så selvfølgelig var det vondt, men jeg tror ikke at han ville skade meg med vilje. Jeg sa til dommeren at det bare var noe som skjedde der og da, det var ingen skade. Det var smertefullt, men jeg var OK etter hvert.

– Så du er ikke skadet for livet der nede?

– Nei, nei, jeg er sterk, sier Denic med et smil.

Selv hevder Pål Erik Ulvestad i et intervju overfor VG at Denic startet med å ta balletak på ham. Ut ifra TV-bildene ser det ut til at Denic er bortpå Ulvestad med en hånd i forkant.

– Jeg fikk en finger bak, og et balletak selv. Av ham, ja. Jeg har aldri reagert sånn før. Jeg reagerer spontant på det han gjør, sier Ulvestad.

– Overspiller han når han går i bakken?

– Han overspiller, tror jeg. Jeg kunne også lagt meg ned. Jeg kjente det godt, så det er en grunn til at jeg reagerer.

– Komisk

KBK-trener Christian Michelsen avdramatiserer situasjonen.

– Jeg synes det er litt komisk. Det var sikkert mange dueller mellom de to. Det er sånt som skjer i kampens hete, men det er dumt å dra på seg gult kort der, var Michelsens dom overfor Eurosport.

Dommer Trond Ivar Døvle delte ut gult kort til Pål Erik Ulvestad for situasjonen, og konkluderte på følgende vis da han fikk se det igjen:

– De har en duell på en dødball, og så velger Kristiansund-spilleren å, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe, men at han er bortpå forsvarsspilleren kan vi slå fast, og da får han gult kort for den.

– Kan det være noe mer enn gult kort?

– Om han hadde tatt i noe mer der, så hadde det vært voldsom opptreden og rødt kort, sa Døvle til Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Slitne bein

Anført av en aldeles strålende Samuel Adegbenro slo RBK tilbake etter en tøff uke, med tap i Tromsø og cupexit mot Aalesund.

– Det har vært en tøff. Det har vært mye snakking og sinne i garderoben, men alt forandret seg i dag, sier sistnevnte til Eurosport, som legger til at han er «veldig, veldig glad».

Sean McDermott holdt på å redde, men straffesparket til Mike Jensen gikk i mål. Kristiansund-leiren mente at det straffen var tvilsom.

– Litt billig i KBK-øyne, men det er sånn som skjer, sa Michelsen til Eurosport ved pause.

– Jeg synes den er grisete. Det er knottene rett ut. Det hadde vært frispark midt på banen, og det er straffe, sier RBK-trener Eirik Horneland etter kampen.

– Jeg er klokkerklar på at det er hensynsløs takling, straffespark og gult kort. Det var jeg da, og det er jeg nå, var dommer Trond Ivar Døvles dom etter kampen.

Litt senere ropte RBK på straffe da ballen traff armen til Christoffer Aasbak.

– Det ser ut som den treffer armen, mente Døvle da han fikk se reprisen etter kampen i intervju med Eurosport, og omtalte det som en «overraskelse på lørdagskvelden» da han ikke fikk det med seg i kampen.

Håndgemeng før pause

Da dommer Døvle blåste for pause, var det antydninger til håndgemeng idet lagene gikk i retning garderobene.

– Jeg syns det var ufint av KBK-benken å gå på Samuel. Det liker jeg ikke. De gikk hardt på han med mye folk. Det er ikke bra. Jeg har ikke spurt Samuel, men jeg syns de angrep han på en aggressiv måte, og det skal de ikke gjøre, sier RBK-trener Eirik Horneland til VG.

– Entusiasme kalles det. Horneland må forsvare sine spillere. Jeg må forsvare mine. Og så vet vi begge når vi får pustet litt, at dette handler om entusiasme og vinnervilje og om en enkeltsituasjon der man er litt uenige om utfallet, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Publisert: 29.06.19 kl. 19:53 Oppdatert: 29.06.19 kl. 21:21