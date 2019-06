TOK ANSVAR: Mike Jensen ble matchvinner etter straffescoring på tampen av første omgang. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg fikk strafferevansj – nå er de på øvre halvdel

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Kristiansund 1-0) Mot Aalesunds BK i midtuken tapte Rosenborg på straffesparkkonkurranse. Mot Kristiansund vant laget med en straffescoring fra Mike Jensen (31).

For andre gang på tre dager steg kaptein Mike Jensen frem og tok ansvar for Rosenborg. Sammen med Samuel Adegbenro var han banens beste da Kristiansund ble slått 1–0 på Lerkendal.

– Det har vært en tøff. Det har vært mye snakking og sinne i garderoben, men alt forandret seg i dag, sier sistnevnte til Eurosport, som legger til at han er «veldig, veldig glad».

Slitne bein

Tre dager etter at begge lag røk ut av cupen, var det duket for «tapernes oppgjør» i den 13. serierunden. Begge lag tapte også forrige seriekamp, for en uke siden.

Rosenborg trener Eirik Horneland skiftet ut tre spillere, mens KBK-trener Christian Michelsen byttet fire. Likevel så det ut som det var Rosenborg-spillerne som hadde mest futt i beina fra start av. Den følelsen forsterket seg utover i kampen.

Helland har gitt opp

Én av spillerne som ikke startet, var Pål André Helland, som må stå over to kamper som følge av det røde kortet mot Aalesunds BK. Like fullt greide Rosenborg-vingen å havne i medias søkelys, da han sa at han har gitt opp kampen om trøndersk seriegull.

– Det har vi ikke sjans på. Vi vinner ikke serien i år, sa Helland til Eurosport.

Samuel Adegbenro var frisk på Rosenborgs venstre ving, og skapte stadig vekk problemer for høyreback Aliou Coly. Da lagene så ut til å gå til pause på 0–0, var det akkurat de to duellantene som bidro til å skape dramatikk og temperatur.

Straffet KBK

Nok en gang ble Adegbenro satt opp én mot én mot Coly, denne gangen innenfor 16-meteren. Coly taklet, fikk muligens en touch på ballen, men gikk alt for tøft inn og feide Adegbenro over ende.

Dommer Trond Ivar Døvle pekte på straffemerket.

– Litt billig i KBK-øyne, men det er sånn som skjer, sa Michelsen til Eurosport ved pause.

– Jeg synes den er grisete. Det er knottene rett ut. Det hadde vært frispark midt på banen, og det er straffe, sier RBK-trener Eirik Horneland etter kampen.

Etter at Alexander Søderlund bommet i straffesparkkonkurransen mot Aalesund, var det kaptein som fikk ansvaret.

Keeper Sean McDermott var nær ved å redde straffen, men i stedet for å redde, slo han ballen opp i nettaket.

Dommer-misnøye

Både kaptein Dan Peter Ulvestad og Aliou Coly fikk gult kort i forbindelse med straffesituasjonen. Da dommer Døvle blåste for pause, var det antydninger til håndgemeng idet lagene gikk i retning garderobene.

– Hvis jeg ikke engang kan ha en samtale med dommeren, kan jeg like gjerne gi fra meg kapteinsbindet, sa Ulvestad til Eurosport i pausen da han ble spurt om Døvles to gule kort.

Noen minutter ut i andre omgang, fikk også broder Pål Erik Ulvestad se det gule; denne gangen for et ballegrep på Rosenborgs vikar på høyreback, Djordje Denic.

Scorer lite

Rosenborg fikk et stadig mer solid tak om kampen, uten at bortelaget kom nærmere scoring. At sluttresultatet ble 1–0, får dårlige avslutninger fra hjemmelagets spillere ta skylden for.

Rosenborg tok tre etterlengtede poeng, og akkurat nå er det bare målforskjell som skiller trønderne fra 5. plass på tabellen.

Likevel må det være bekymringsfullt for trener Horneland at laget kun har scoret tolv ganger på tretten seriekamper.

Publisert: 29.06.19 kl. 19:53 Oppdatert: 29.06.19 kl. 20:10