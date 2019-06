IMPORTERT: Ruben Yttergård Jenssen ble hentet til Brann fra nederlandske Groningen i august 2018. Her sammen med Branns sportssjef Rune Soltvedt. Foto: brann.no

Eliteserieklubbene solgte for 66 millioner kroner mindre i 2018

Eliteserieklubbene handlet spillere for 46 millioner mer og solgte for 66 millioner mindre i 2018 enn i 2017.

Det viser rapporten Eliteseriebarometeret, utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte og Norsk Toppfotball.

Norske lag selger vanligvis spillere til utenlandske ligaer for mye mer penger enn de bruker på å kjøpe fra utlandet. I 2017 kjøpte eliteserieklubbene spillere fra utlandet for 92 millioner kroner, mens de solgte for mer enn det dobbelte, nærmere bestemt 197 millioner.

I 2018 ble denne statistikken snudd på hodet. Da ble det kjøpt for 138 millioner kroner, mens klubbene solgte for mindre: til sammen 131 millioner. Altså 66 millioner mindre enn året før.

Gambler på Europa?

En mulig årsak til at klubbene kjøper for mer enn tidligere år, kan være at de er villige til å satse økonomisk for å nå Europa, poengteres det i rapporten.

– Skulle vi komme inn i gruppespillet i Eurpa League, har det selvsagt mye å si for økonomien vår, bekrefter Branns sportssjef Rune Soltvedt overfor VG.

Soltvedts Brann er blant klubbene som bidro til at 2018 ble et år utenom det vanlige i Eliteserien på spillerkjøpsfronten. De gikk fra å kjøpe for like mye som de solgte for i 2017, til å bruke 12 millioner mer på kjøp enn de fikk inn på salg i fjor, ifølge Deloittes rapport.

Veien til Europa League ble staket ut for Brann i trekning tirsdag og onsdag denne uken:

Ikke tatt seg vann over hodet

Soltvedt understreker riktignok at investeringene ikke er et sjansespill som er avhengig av at rødtrøyene ender i Europa for at budsjettet skal gå opp til slutt.

– Vi solgte spillere for en god del i fjor, og det investerte vi igjen. Det vi gikk i minus kommer fra kjøpet av Daouda Bamba, som vi fikk hjelp til utenfra.

Da Bamba ble hentet fra Kristiansund på sensommeren i fjor, var det nemlig Branns rike onkel Trond Mohn som stilte opp med millionene.

Også leder for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, tror ikke klubbene tør å gamble med Europa-inntekter. I stedet tror han resultatet fra 2018 vil snu framover.

– Spillerlogistikk er noe man må se over flere år. Eliteserien er og skal være en selgende liga, og det tror jeg nok den også vil være når man ser tendensen i en lengre periode, sier Øverland til VG.

Blant spillerne som bidro til kjøpsfesten i 2018, var Issam Jebali, som kom fra Elfsborg til Rosenborg for rundt 11 millioner kroner, ifølge svenske medier.

Tunisieren har siden da vist seg fram for det norske publikumet med lekkerbiskener som denne:

Publisert: 26.06.19 kl. 13:35