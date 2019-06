TIDLIG SUKSESS: Linda Medalen (til høyre) og Hege Riise var med på Norges store suksess på 1990-tallet. Her fra landskampen i 2001 da Riise passerte Medalen i antall landskamper. Foto: Göran Bohlin

Linda Medalen om Norges nedgang: – Vi satser ikke tidlig nok på talentene

For 24 år siden vant Linda Medalen (54) og Norge VM-gull. Siden har ikke fotballjentene tatt VM-medalje. Den tidligere landslagsspissen har foran åttedelsfinalen mot Australia klare meninger om årsaken til nedgangen.

– Vi satser ikke tidlig nok på talentene, hevder hun.

Norge vant VM, OL og to ganger VM fra 1987 til 2000. VM-kurven har tydelig gått nedover siden VM-triumfen i 1995. Linda Medalen scoret for Norge i den første VM-finalen fire år før.

– Det er ingen grunn til at 15-årige jenter skal være dårligere teknisk enn 15-årige gutter. Men 90 prosent av de norske jentene er det. Etter mitt skjønn burde vi satse på talentene fra 4–5 årsalderen og gi dem en tilbud om kombinasjonen av skole og fotball opp gjennom hele oppveksten, sier Medalen og er klar på at norske jenter ikke trener mye nok tidlig nok.

Hun mener å se at de tekniske manglene preger Norge helt opp på VM-nivå.

– Det krever stor disiplin å møte mer ballsikre lag, poengterer hun og tror Norge er helt avhengig av å være i balanse mot Australia og superspissen Samantha Kerr, som tirsdag scoret fire mot Jamaica.

Sjekk tilstanden på Norges beste teknikker foran åttedelsfinalen:

Får støtte

VM-plasseringene fra 1991 til 2017 viser en dalende kurve: 2–1–4–7–4–10–10.

Hege Riise (39) var med på de to første og eneste VM-medaljene, har vunnet både VM, EM og OL-gull, og trener i dag LSK Kvinner. Hun er enig i at de tekniske manglene i forhold til de aller beste i verden.

– Nå er det blitt tatt grep med toppspillerutviklere i klubbene for å hjelpe med overgangen fra rekrutt til A-lag. Vi har ikke hengt med, men har ikke råd til å begynne helt nederst. Vi må jobbe knallhardt med utvikle spillere til å være rustet for å trene så mye som kreves. Jeg har tro på de grepene som blir tatt, sier Riise – som fikk full uttelling da Norge vant VM-gullet for 24 år siden.

Hun scoret i finalen, vant både gullballen som beste spiller og sølvstøvelen som nummer to på toppscorerlisten. Hege Riise vokste opp på Momoen i Aurskog-Høland og spilte mye med gutter i oppveksten.

– Nå er det mange flere rene jentelag. Jeg tror kanskje vi har mistet litt der, sier Hege Riise og poengterer at veldig mye også kan gjøres gjennom bevissthet og trening i rene jentelag.

Tror Norge kan vinne i kveld

Både Medalen og Riise mener at har en brukbar sjanse mot Australia.

– Men de har en ekstrem spiller i Samantha Kerr. Så det handler om ikke å gi henne muligheter innenfor 16-meteren og begrenser antallet cornere og frispark imot. Norge må spille klokt for å vinne denne kampen, mener Medalen.

– Jeg tenker at det er en reell mulighet for å slå Australia om Norge spiller som mot Frankrike. Kerr scorer fra de fleste posisjoner og det handler om å ha et blikk for henne og få til kontringsspillet, mener Hege Riise.

Publisert: 22.06.19 kl. 16:27