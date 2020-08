Endelig vant Lillestrøm igjen – nå kreves mestertakter for opprykk

EKEBERG (VG) (KFUM – Lillestrøm 1–2) I snitt kreves 60 poeng for å rykke direkte opp til Eliteserien. Etter Lillestrøms trøblete åpning må laget på seriemesternivå for å klare egen målsetting.

Det må de også etter at de gule og sorte fra stasjonsbyen kom seg på vinnertoget igjen ved å slå KFUM 2–1 i tirsdagens bortekamp i Obosligaen.

11 poeng etter etter 8 runder, drøyt fjerdedelen av sesongen, betyr at Lillestrøm ifølge matematikken bør ta 49 poeng på de neste 22 kampene.

Så har du unntakene: Stabæk gikk opp med beskjedne 52 poeng i 2013, og Lars Arne Nilsens Brann med 53 to sesonger senere. Men snittet over de 19 sesongene med 16 lag på serienivå to gjennom 2000-tallet er 60 for å bli minst nummer to.

Det setter (ytterligere) press på Geir Bakke og laget hans resten av sesongen: For å nå opp på 60 poeng trengs et snitt på 2,3 poeng per kamp. Omtrent det ligamesteren i norsk fotball pleier å ligge på, så også Lillestrøm: Sist de vant serien – i 1989 – lå klubben på 2,39 poeng per kamp, et av sterkeste snittene i noensinne norsk toppserie.

Det smakte riktignok hverken 1989 eller gull av 1. omgang på Ekebergsletta tirsdag. De 45 minuttene bød på en liten mengde frispark, noen gule kort, pasninger som enten var for lange eller for korte, keeperbytte hos KFUM – og to mål på to sjanser.

Alagie Sanyang kom overraskende lettvint til for å kunne forlenge den fem kamper lange LSK-krisen. Kåffa-vingen fikk ballen av Juba Moula, spaserte inn i motstanderfeltet og plasserte 1–0 i motsatt hjørne.

Det tok tilsynelatende lang tid før Lillestrøm ristet av seg det tiende baklengsmålet denne sesongen. Trener Geir Bakke har varslet en enklere, mer direkte fotball etter å ha skuffet både i resultater og spill den siste tiden, og laget hans prøvde. Men uten å lykkes i nevneverdig grad.

Likevel fikk de en opptur på veien inn til pause. Vingen Daniel Gustafsson vegget med Aleksander Melgalvis, snudde da han mottok returpasningen og prikket inn utligningen i korthjørnet.

ENDELIG JUBEL: Lillestrøm-backen Simen Rafn (nummer 5) gratuleres av Alexander Hrcka Sannes og pasningslegger Daniel Gustafsson etter 2–1-målet mot KFUM. Foto: Fredrik Hagen

Etter å ha blitt kjørt litt i åpningsminuttene av 2. omgang av et spillentusiastisk KFUM, ble det omsider ro i Kanarifuglenes rekker etter 63 minutter. Da spilte laget både direkte og smart:

Finnen Kaan Kairinen trakk ned som bakerste utespiller og fikk ballen av keeper Jo Coppens. Så strødte Lillestrøms midtbanespiller en lekker langpasning, godt over Obos-nivå, ut på høyresiden til Simen Rafn.

Backen spilte videre fremover til målscorer Gustafsson, svensken la tilbake, og Rafn brukte et touch på å kontrollere før han smalt til. Da kom den «årlige» Rafn-scoringen (ett seriemål både i 2018 og 2019) – denne gangen av det uhyre viktige slaget for LSK.

Det brøt rekken på fem kamper uten seier i Obosligaen, er den første trepoengeren siden seieren over HamKam i andre runde – og dessuten sesongens andre triumf på kunstgress. Det er én mer enn de maktet i Eliteserien hele 2018 og hele 2019.

