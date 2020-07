Aalesund i krise: - Alle kan se hva som trengs

SKIEN (VG) Aalesund-trener Lars Bohinens lag er i en alvorlig situasjon etter 3–2-tapet for Odd lørdag kveld.

Sunnmøringene har fortsatt ikke vunnet en seriekamp i 2020 og ligger sist på tabellen med bare tre poeng. Syv av 10 matcher er tapt.

I Skien pådro laget seg to straffespark og et rødt kort midtveis i første omgang, da islandske David Olafsson fikk to gule kort for holding innenfor 82 sekunder og dermed marsjordre.

– Vi kløner det til for oss selv med de to første målene og vi kløner det til for oss selv med å komme under med en mann. Det gjør at kampen egentlig burde vært avgjort, men vi kriger oss inn i kampen og scorer på det vi klarer å skape. Det er en styrke. Det viser at spillerne har karakter og moral. Så er det vårt ansvar å luke bort feilene som gjør at vi havner under etter 10 minutter hver eneste kamp, forteller Bohinen til VG etter matchen.

– Er det mentale det går på, at det er lite selvtillit etter mye motgang?

– Ja, det er en stor faktor nå. Den mentale siden av det. Disse spillerne er mer enn gode nok til å kunne holde seg i Eliteserien. Vi skal også huske at vi har hatt en del veldig gode prestasjoner uten å komme ut av det med poeng. Det er en tung situasjon.

– Dere vant vanvittige 25 av 30 seriekamper i OBOS-ligaen i fjor og satte poengrekord da. Har du kommet frem til hvorfor dere fikk en så skjev start i Eliteserien i år?

– Ja, jeg har selvfølgelig tanker og meninger om det. Men i den situasjonen vi er i nå, høres alt jeg sier ut som unnskyldninger. Og det har jeg ikke lyst til. De tingene har jeg lyst til at vi tar internt. Så får vi stå her og se realiteten i øynene, og det er at vi ikke tar poeng i kamper vi burde.

– Alle som har spilt fotball vet at det er veldig kjekt i medgang og kan være helt jævlig i den type motgang som dere har nå. Hvordan har du og guttene det nå?

– Vi har det tungt. Vi har det tungt. Vi har fått god trening i å få slag i magen og reise oss igjen. Men det er klart at det er begrenset hvor lang tid vi kan holde på sånn før det begynner å bli for sent. Det er 60 poeng igjen å spille om. Hvis vi skal opp på rundt 30 poeng, må vi snart begynne å vinne annenhver kamp. Det sier seg selv at det høres ut som en umulig oppgave, men større ting har skjedd i fotballen enn akkurat det.

STILTE TIL INTERVJU: Bohinen prater her med VG på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Vil jobbe videre

– Hva tenker du om din egen posisjon?

– Jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Jeg går på jobb hver dag for å gjøre det beste jeg kan, å få snudd denne skuten her. Konsekvensene av det som skjer, er som det er i fotball. Det er andre som får bekymre seg for det.

– Har du og styret begynt å snakke om hvor viktig det er å få poeng kjapt her?

– Nei, vi trenger ikke å snakke om det. Alle ser det. Vi kan ikke gå til spillerne og si at vi «nå er det viktig at vi tar poeng». Det er ikke på innsatsen det ligger hos gutta. Det ligger i topplokket og ta de riktige valgene. Vi taper kamper fordi vi ikke tar de rette valgene i de viktigste situasjonene. Alle kan se hva som trengs.

– Du har en venstre vingback som tar to veldig dårlige valg i løpet av 82 sekunder midtveis i første omgang. To gule kort. Rødt kort. Og dere er 10 mann i tre fjerdeler av en match. Hvordan ser du på det?

– Det er selvsagt unødvendig. Det setter oss i en fryktelig vanskelig situasjon, og det var vanskelig allerede før det. Spilleren vet det. Han har bedt om unnskyldning for det, og stått opp for seg selv. Det må vi bare respektere. Det kan skje. Det skal ikke skje – men det er sånne ting som kan skje i den situasjonen vi er i nå.

UTVIST: David Olafsson fikk rødt kort midtveis i første omgang mot Odd i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Skuffet Kongshavn

Gudmund Kongshavn fikk tillit i mål for andre kamp på rad. Dessverre for keeperen og resten av laget, resulterte det blant annet i et straffespark. Sisteskansen la hjemmelagets Tobias Lauritsen i bakken i første omgang, noe som førte til baklengs for Aalesund og et beinbrudd for Odd-spissen.

– Jeg ble veldig, veldig overrasket da han knekker ankelen. Jeg prøver etter beste evne å si unnskyld der og da. Jeg får skikkelig vondt i magen av at jeg er årsaken til at han knekker ankelen. Han er en spiller på vei opp og frem, og har forhåpentligvis en flott karriere foran seg, sier Kongshavn til VG i dette intervjuet:

– Hvordan opplever du situasjonen dere står i som lag og hvordan skal dere begynne å ta poeng?

– Vi må klare å bikke de jevne kampene i vårt favør, så må vi heve bunnivået vårt. Vi har vært inne på en utrolig mørk sti i en kronglete skog, så langt. Så vet vi at vi er en samlet spillergruppe med masse kvalitet, egenskaper og erfaringer. Vi skal klare å lete oss ut av den skogen i lag og finne et vakkert sted med en blå himmel hvor vi begynner å vinne massevis av kamper. Så har vi spilt en tredje del av året. Så det å grave seg videre ned i den skogen, er ikke vits, sier Kongshavn, før han tar seg en tenkepause og deretter legger til:

– Det var en interessant metafor.

Odd-spiller Markus Kaasa var på sin side langt nede etter beinbruddet til kompisen Tobias Lauritsen:

Publisert: 26.07.20 kl. 07:23

