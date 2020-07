SMIL: Adrian Pereira smilte etter to scoringer mot Sarpsborg. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Vikings unge superback herjet med Sarpsborg

(Viking – Sarpsborg 3-0) Han var involvert i alle scoringene. Adrian Pereira (20) terroriserte Sarpsborg sammen med Zymer Bytyqi (23).

Det var Kristoffer Løkberg som sørget for at Viking tok ledelsen, men det var takket være Bytyqi og Pereiras forarbeid. Bytiqi åpnet forsvaret med en genial hælpasning til Pereira, som serverte Løkberg foran mål.

Så var det tid for at Pereira, som spiller venstreback, inntok avslutterrollen. Først falt ballen heldig til ham på en corner, deretter smalt den i mål via en Sarpsborg-spiller.

Like etter pause driblet Bytyqi seg nedover venstresiden og la inn, perfekt på pannebrasken til Pereira. Headingen dalte over Sarpsborgs keeper, og i mål til 3–0.

Like før slutt var han nære å få et hat trick, men Sarpsborgs keeper gjorde en god redning.

Backen fikk gjennombruddet forrige sesong, men har slitt mer i år. Han har vært inn og ut av laget.

– Det er fantastisk å se. Han kommer inn og scorer to fantastiske mål, vi var aldri redd for at han ikke skulle finne formen tilbake, roste lagkamerat Ylldren Ibrahimaj til Eurosport.

– Jeg har ventet litt på det, det var deilig å få to mål. Men jeg burde hatt ett til, smilte 20-åringen.

Nærmer seg pappa

Med søndagens dobbel er Pereira oppe i fem scoringer for Viking, det er kun én mindre enn hva pappa Thomas Pereira endte på.

Men han gjorde det på 255 kamper, junior har kun spilt 32. Trolig er det kun tidsspørsmål før han kan tangere sin fars scoringsstatistikk.

Thomas er for øvrig fra nettopp Sarpsborg.

– Pinlig

Sarpsborg kom til Stavanger i knallform, med 10 av 12 mulige poeng på de siste fire kampene. Etter en svak 1. omgang prøvde trener Mickael Stahre et trippelbytte, men uten å få noen respons fra sine gutter.

– Vi må ta av oss slalåmstøvelsene når vi spiller fotball. Det her er pinlig, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til Eurosport.

– Jeg er sjokkert over hvor dårlige vi er her i dag. Vi kunne tap med fem-seks mål her i dag, det er bare å legge denne kampen i søppelbøtta, det var ingenting som var bra, fulgte trener Stahre opp.

Gammel vinneroppskrift

Å gå tilbake til fjorårets vinneroppskrift med 4–3–3 har vært et vellykket trekk av Viking-trener Bjarne Berntsen. Det ga seier borte i Rogalands-derbyet mot Haugesund sist, og spillerne fortsatte med festfotball hjemme mot Sarpsborg.

