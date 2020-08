Huseklepp om Brann-treneren: - Man tenker jo at han er ferdig

BERGEN (VG) En hardt presset Lars Arne Nilsen droppet å møte pressen etter tapet mot Vålerenga. Nå tror Brann-legenden Erik Huseklepp at Nilsens dager som Brann-trener kan være talte, men mener det er farlig å konkludere. Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener tiden har kommet for å gi stafettpinnen videre.

– Veldig rart, det har jeg ikke opplevd før. Det er også strenge krav i Eliteserien at hvert fall trenerne skal stille i media, sier tidligere Brann-helt og nåværende fotballekspert i TV 2 og Bergens Tidende, Erik Huseklepp, til VG.

Journalister fra over en håndfull mediehus sto og ventet på å få komme i tale med Lars Arne Nilsen etter tapet mot Vålerenga.

Etter usedvanlig lang ventetid, kom klubbens medieansvarlig og fortalte VG at Brann-treneren ikke stiller til intervju, og hadde forlatt stadion.

– Det er veldig spesielt. Vi har sett Lars Arne Nilsen stå her etter det ene dårlige resultatet etter det andre tidligere det siste året. At han ikke er her er helt nytt, sier Øystein Vik, fungerende sportssjef i Bergens Tidende, til VG.

Huseklepp synes at det hele var spesielt, også i kjølvannet av fjorårets sesong der Nilsen slet med tillit i spillergruppen.

– Det spesielt at de sto med treneren i fjor også, for han hadde fått spillergruppen mot seg og alle trodde han skulle få sparken. Jeg vil ikke konkludere med noe ut fra det som skjer nå i dag, men det betyr jo at det stormer, sier den tidligere Brann-spilleren.

– Ikke opp til meg å bestemme

Brann-spillerne stilte opp til pressen etter kampen, men da hadde journalistene ikke fått vite at Nilsen ikke ville komme. Fredrik Haugen ville ikke kommentere om han hadde tillit til treneren eller ei.

– Det er ikke opp til meg å bestemme de tingene. Vi må bare gjøre det beste vi kan på banen. Mitt fokus er å prestere bra, men det er vanskelig for tiden, sier Haugen til VG.

Også Ruben Kristiansen sa ikke alt for mye om tilliten til «LAN», men at i dårlige tider må gruppen stå samlet.

– Er det noe jeg har lært så må man stå sammen. Om man peker på trenere eller spillere så synker vi. Vi står bak han, sier Kristiansen til VG.

Vegard Forren på sin side sier til VG at han har tillit til Nilsen som Brann-trener.

– Hvilke signaler sender dette?

– Man tenker jo med en gang at han er ferdig, men friskt i minne så trodde folk han var ferdig i fjor og styret kom ned og sa at han fortsatt er vår trener. Det er farlig å konkludere med noe, svarer Huseklepp.

35-åringen mener det hele er et tegn på at Nilsen nå er en ekstremt skuffet mann.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror det nå går mot et trenerskifte i Bergen.

– Situasjonen er anstrengt og tiden for å gi stafettpinnen videre har nok kommet nå, sier han til VG, og kaller det for fotballens brutale lover.

Jonsson påpeker at forventningene ble skrudd opp i Bergen underveis i bronsesesongen i 2018, hvor Brann ledet i store perioder, og at man aldri har klart å innfri de forventningene.

– Ser du at han kan fortsette på noe vis?

– Jeg klarer ikke å gjøre det. Hva er det som tilsier at han skal snu dette nå? For meg er det ingenting som tilsier at han klarer å selge inn et nytt budskap til spillerne.

GÅR MOT SLUTTEN: Joacim Jonsson tror tiden har kommet for Lars Arne Nilsen å gi stafettpinnen videre. Foto: Discovery

– Det er en presset Lars Arne Nilsen som drar fra stadion i dag. Han har møtt veggen og den tunnelen er beksvart. Han ser ikke lyset og derfor forlater han stadion i dag, sier Jonsson, og legger til at Lars Arne Nilsen har gjort en enorm jobb i Brann og skal være stolt over den.

– Det er hans sjette sesong og det er ikke naturlig å være noe lengre enn det. Jeg tror det er godt for Lars Arne Nilsen og Brann, sier Jonsson.

VG var også på plass på fredagens trening, og da sa Nilsen at et tap mot Vålerenga lørdag betød krise i Bergen. Det kan Huseklepp skrive under på.

– Ja, det er det, men det har det vært over tid nå. Det handler om en spillestil de har prøvd å endre på, de har prøvd å spille mer offensiv fotball, men de har ikke fått det til.

– Nei, si det. Det er jeg usikker på, hvert fall etter dette. Dette er jo et tegn på at han ikke gjør det.

VG har forsøkt å kontakte Brann-trener Lars Arne Nilsen og Branns sportssjef, Rune Soltvedt, uten å få svar. Branns mediesjef, Thomas Brakstad, sier til VG at «slik blir det i dag» – og gjentar samme på spørsmål om hvem sin beslutning det var at Nilsen kunne droppe intervjuer lørdag kveld.

