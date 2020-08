RASTE: Ohi Omoijuanfo og Etzaz Hussain diskuterer med dommer Espen Espås etter den omdiskuterte straffesituasjonen. Foto: Lise Åserud

Rasende Omoijuanfo får svar av dommeren: – Han har helt rett

MOLDE (VG) Ohi Omoijuanfo tordnet i pressesonen etter kampen mot Brann. Spissen kan ikke fatte at dommerne ikke ga hjemmelaget straffe. Dommer Espen Eskås nøler ikke med å legge seg flat.

Dommeravgjørelser er alltid et hett tema, men under årets sesong av Eliteserien har de svartkledde stjålet uvanlig mange overskrifter. Nesten hver uke kamplederne havnet i søkelyset, og etter kampen mellom Molde og Brann ble det igjen meldt hardt mot dommerne – denne gangen mot dommer Espen Eskås.

– Det er sykt at vi ikke får straffe på 2–1, mener Molde-spiss Ohi Omoijuanfo.

Situasjonen Molde-spilleren snakker om skjedde etter 77 minutter. Taijo Teniste kastet seg frem for å klarere en corner med hodet. Forsvarsspilleren bommet imidlertid på ballen, som traff hånden i stedet. Bak ham jaktet Fredrik Aursnes samme ball, men midtbanespilleren trakk foten unna duellen i siste liten.

Dommeren mente imidlertid at Aursnes hadde truffet Brann-spilleren, og valgte å dømme frispark til bortelaget. Flere Molde-spillerne stormet bort til dommeren i etterkant og slengte en rekke gloser i retning ham. Magnus Wolff Eikrem gikk lengst og pådro seg et gult kort for språkbruk.

– Når han stupheader, bommer på ballen og bokser med hendene – da er det sykt at linjedommeren, som ser alt, ikke tar den. Det er egentlig helt sykt, innleder Omoijuanfo, før han fortsetter å rase mot dommertrioen.

– Dommeren dømmer frispark i stedet fordi han mener Aursnes «toucher» han med foten, men han er ikke borti ham. Det er helt sykt at linjedommeren ikke klarer å se det. Det er fryktelig at han ikke ser det. Vi skulle hatt straffe der, konkluderer han.

TORDNET: Magnus Wolff Eikrem ga dommeren klar beskjed – og fikk gult kort. Foto: Lise Åserud

Dommersjef Terje Hauge har tidligere i sommer innrømmet at det har vært mange dommerfeil i årets Eliteserien. Hauge var klar på dommerne har fortjent mye kritikk, og søndagens kampleder Eskås nøler ikke med å ta selvkritikk.

– Jeg tenker at Ohi har helt rett, når jeg har sett bildene på nytt. Under kampen blir vurderingene at det er frispark utover, men det skulle vært hands og straffespark, innrømmer dommeren.

Mange har også ment at Moldes scoring aldri burde vært godkjent. Ola Brynhildsen snek seg bak ryggen på Vegard Forren, og via TV-bildene kan det se ut som Molde-angriperen er i offside i det pasningen går. Der er ikke Eskås enig.

– Vi tenker offensivt i hodet. Jeg har ikke studert den 100 prosent, men er komfortabel med at det er en god vurdering, sier han.

