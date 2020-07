TIL BELGIA?: Jens Petter Hauge forteller at han i løpet av de neste dagene vet om Belgia-overgangen blir eller ikke. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Hauge om Cercle Brugge-overgangen: – Det blir tatt en avgjørelse de neste dagene

MJØNDALEN (VG) Avgjørelsen om Jens Petter Hauges mulige overgang til Cercle Brugge skal bli tatt i løpet av de neste dagene.

– Det blir vel tatt en beslutning de neste dagene. Fristen mellom klubbene går vel ut rett over helgen. Det blir tøffe avgjørelser, så jeg skal prate mye agenten min de neste dagene, sier Jens Petter Hauge til VG etter 3–2-seieren over Mjøndalen lørdag kveld.

Han scoret selv det ene målet på elegant vis, og han ble i tillegg felt på straffen som Glimt fikk, men som Zinckernagel bommet.

Blitt vant til spørsmål om utlandet

«JP» Hauge har briljert i årets Eliteserie for et Bodø/Glimt som har overrasket alle og en hver. 20-åringen står nå med ni målpoeng på åtte kamper, og spørsmålene om fremtiden har han blitt vant med i løpet av de siste ukene.

– Absolutt, men det er hyggelig å prestere så bra at man får spørsmål om det. Jeg har planer om å fortsette å levere, så det blir vel bare mer og mer, smiler kanten.

– Gjør det ikke lettere for meg

Han forteller at da klubbene ble enige om en overgang før sesongen så ting litt annerledes ut. Men alle målpoengene og de ellers gode prestasjonene han har levert, innrømmer han at det har svirret litt tanker frem og tilbake om fremtiden sin.

– Jeg gjør det ikke lettere for meg, men man må tenke på seg selv, og jeg må finne ut av hva som er best for min utvikling. Det er ganske åpent ennå.

Hans trener Kjetil Knutsen forteller at han ikke tenker så mye på utenlandske klubber når det kommer til den unge kanten.

– Jeg er opptatt av å ta vare på Jens Petter i Bodø/Glimt. Han har gode rådgivere og han er en ung, voksen mann, så han tar sine avgjørelser for hva som er riktig for han, sier Knutsen.

– Hva ønsker du?

– Jeg ønsker at Jens Petter skal få ta en riktig avgjørelse og at han finner en timing til hva som er riktig. Akkurat det kan han kanskje ta en avgjørelse på bedre enn meg, smiler Glimt-treneren.

– Viktig å få spilletid

Hans agent Atta Aneke bekrefter til VG at en avgjørelse rundt den mulige overgangen til Cercle Brugge vil bli tatt de neste dagene. Han var selv på plass på Consto Arena for å se Hauge mot Mjøndalen, men fikk ikke snakket med han etter kampen.

– Vi får snakkes nå de neste dagene. Det som er viktig for han nå er å få spilletid, sier Aneke til VG.

– Er det slik at han har spilt seg for god for Cercle Brugge?

– Det er ikke nødvendigvis plassering på tabellen man må se på klubben han skal til. Cercle Brugge vant fire av de siste fem, og tapte knepent mot Club Brugge sist. De har hentet spillere og har ambisjoner, så vi ser ikke ned på klubben på noen måte, forteller Aneke.

Han forteller også at det er flere klubber som har meldt interesse rundt Hauge de siste ukene.

– Det er flere som liker han og det blir jo en vurdering på hva han skal gjøre. Kanskje han blir i Glimt også, det er nok ikke lett å forlate en klubb som kan bli historisk med mange gode spillere.

VG har vært i kontakt med Cercle Brugge. Klubben sier de ikke ønsker å kommentere saken før han eventuelt er deres spiller.

Publisert: 18.07.20 kl. 21:39 Oppdatert: 18.07.20 kl. 22:00

