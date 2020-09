STILTE SEG FREMST: Lars Lagerbäck påpekte at feilen lå hos seg selv og hvordan han forberedte spillerne inn mot Østerrike-kampen fredag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lagerbäck kan tåle ett feilskjær til – mener kun seier holder mot Nord-Irland

ULLEVAAL (VG) Etter å ha tapt mot Østerrike og fått revnet Ullevaal-statistikken, kan Lars Lagerbäck (72) kan trøste seg med følgende: I den uhyre jevne landslagsfotballen tåler han trolig både ett og to poengtap før gruppeseier i Nations League blir umulig.

Nå nettopp

En gjennomgang av forrige og hittil eneste sesong av UEFAs nyvinning, den som ble spilt høsten 2018 og foranlediget kvalifiseringen til det corona-utsatte fotball-EM, viser at Østerrike-tapet på Ullevaal ikke behøver å bety noe – foreløpig.

For samtlige av gruppevinnerne fra høsten 2018 (inkludert Norge), både på A-, B-, C- og D-nivå, avga poeng i minst én kampene, flesteparten også i to, selv om de likevel gikk til topps til slutt.

GRUPPEVINNERNE I NATIONS LEAGUE 2018 A-divisjonen: Nederland: 2 seirer, 1 uavgjort, 1 tap. Sveits: 3 seirer, 1 tap. Portugal: 2 seirer, 2 uavgjorte. England: 2 seirer, 1 uavgjort, 1 tap. B-divisjonen: Ukraina: 3 seirer, 1 tap. Sverige: 2 seirer, 2 uavgjorte. Bosnia: 3 seirer, 1 uavgjort. Danmark: 2 seirer, 2 uavgjorte. C-divisjonen: Skottland: 3 seirer, 1 tap. Finland: 4 seirer, 2 tap. Norge: 4 seirer, 1 uavgjort, 1 tap. Serbia: 4 seirer, 2 uavgjorte. D-divisjonen: Georgia: 5 seirer, 1 uavgjort. Hviterussland: 4 seirer, 2 uavgjort. Kosovo: 4 seirer, 2 uavgjort. Makedonia: 5 seirer, 1 uavgjort. Vis mer

– Det er klart at man har gjort forutsetningene dårligere ved å tape en hjemmekamp. Det er ikke det beste utgangspunktet. Vi vet hva denne gjengen kan. Får vi i gang det her, så har vi alle muligheter til å gjøre gode resultater. Naturligvis har oddsen blitt dårligere, resonnerer Lagerbäck dagen etter 1–2 for Østerrike – trolig den svakeste landskampen på tre år for Norges del.

Lørdag tok svensken tok rollen som støyskjerm foran spillerne, mente han gjorde en tabbe i forberedelsene og at laget ubevisst overvurderte seg selv.

Tror seier må til

Samtidig legger Lagerbäck press på hele landslaget før fortsettelsen på Nations League-turneringen med Nord-Irland i Belfast mandag. For å ty til Lagerbäcks eget språk: Det blir en «måste-match».

– Ja, det tror jeg. Nesten en forutsetning om vi skal vinne gruppen. Har vi begynt med et hjemmetap mot det beste laget, må vi vinne der – hvis vi skal vinne gruppen, vedgår 72-åringen.

– Er det lettere å gå til Qatar-VM via Nations League enn den ordinære kvalifiseringen?

– Det kommer an på trekningen på hvordan kvalgruppen ser ut. Gjør vi syv bra kamper, kan vi bli seedet som nest best, og da forbedres mulighetene (i vanlig kvalik). Den seedingen gjøres etter Nations League, så det er ganske viktig at vi gjør bra resultater i Nations League, svarer Lagerbäck.

– Jeg vet ikke hva som er lettest. En cupmatch kan man alltid vinne, også mot gode lag. I en serie med to topprankede lag, er det naturligvis tøft, legger han til og antyder dermed at «bakveien» gjennom Nations League kan være hakket enklere.

Men det vil trolig kreve seks eller syv seirer for Norge nå, og iallfall tre poeng i bortekampen mot Østerrike, for å rette opp «bulken» fra Ullevaal fredag. 1–2-nederlaget gjorde samtidig kål på en av Europas sterkeste, pågående hjemmestatistikker.

Norge hadde utvidet rekken til 16 kamper på Ullevaal uten tap for Østerrike. Best i Europa akkurat nå er Belgia med 20 – mens Portugal, Italia og Danmark er rett bak bronsevinneren fra 2018-VM, og i det sjiktet kunne altså Norge også befunnet seg.

– Jeg tror det er en vekkerklokke, både for Nord-Irland og Serbia-kampen. Går vi ikke ut og jobber som vi pleier å gjøre, kan vi tape mot hvem som helst. Nå har vi vært på bunnivået vårt, og da skal vi bruke det konstruktivt, sier Lagerbäck.

Publisert: 06.09.20 kl. 06:39