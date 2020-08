HAR FÅTT NOK: Lionel Messi under Champions League-oppgjør i gruppespillet mot Inter i oktober 2019. Foto: QUIQUE GARCIA / EFE

Messis eks-agent til VG: – Har vært misfornøyd i to-tre år

Da Lionel Messi (33) fornyet Barcelona-kontrakten i november 2017, fikk han inn en klausul om at han kan gå gratis hver sommer. Nå spør man seg hvorfor Barcelona gikk med på det.

– Messi har vært misfornøyd de siste to-tre årene, sier Josep Maria Minguella til VG.

Den gamle fotballagenten dro i sin tid Messi-familien til Barcelona, der han måtte overtale ledelsen om å signere en 13 år gammel argentinsk gutt som led av «ekstrem kortvoksthet» og hadde behov for medisinering.

Ifølge 79-åringen, som har levd tett på Barcelona siden 70-tallet, er konfliktene flere og omfattende.

– Ikke mye kjærlighet

Det mest åpenbare er at Barcelona er forbigått både hjemme og i Europa, og at det er seks sesonger siden forrige Champions League-tittel. Igjen står en splittet klubb med sviktende resultater og økonomi, og en uttalt misfornøyd spillergruppe.

MØTTE VG: Josep Maria Minguella møtte VG i Barcelona i 2008, og fortalte sin historie om hvordan han fikk Lionel Messi til Barcelona. Foto: Jørgen Braastad

– Problemene handler om laget, klubben og styret. Messi er en vinner. Han skal vinne ligaen og Champions League. Nå har han blitt ydmyket av Roma, Liverpool og Bayern i tur og orden. Det har bare blitt én semifinale på fem år. Barcelona er i trøbbel, og laget holder heller ikke bra nok nivå, sier Minguella.

– En vinner liker ikke sånt, og han ser heller ikke lyst på fremtiden til klubben, tillegger han.

Han var selv Barcelona-assistent under Rinus Michels, mannen bak «totalfotball», i fire år på 70-tallet – før han slo seg opp som en av verdens mektigste fotballagenter, mye takket være sterke bånd til Barcelona, der han også har stilt som kandidat til presidentvalget.

Han har vært involvert i overganger til folk som Diego Maradona, Hristo Stoitsjkov, Rivaldo – og ikke minst Lionel Messi.

Med håndskrift på en papirserviett forsikret Barcelona-direktør Carles Rexach, den 14. desember 2000, at klubben ville hente Messi – med Minguella og Messis far som vitner.

20 år senere, etter 34 trofeer og 634 mål, var det med en formell e-post at Messi ba om å forlate klubben gratis.

– Når to parter har nådd punktet der man snakker gjennom advokater og formelle brev, da er det ikke mye kjærlighet igjen, skriver fotballkorrespondenten Sid Lowe i The Guardian.

Bak de sviktende Barcelona-resultatene mener ekspertene at det har foregått en «krig» mellom styret og flere av de mest erfarne spillerne.

– Problemet er at Barcelona ikke har en klar retning eller filosofi. I løpet av syv måneder har klubben hatt tre trenere. Spillerne misliker det, og nå tror jeg flere er skeptiske til Koeman. Vi hadde fire år med Guardiola og tre år med Enrique. Når det nå blir så mange endringer på kort tid, får spillerne nok, mener Minguella.

– Tidenes verste

Han har ikke selv vært i kontakt med Messi etter den sjokkerende nyheten om at Messi mener en klausul gir ham rett til å forlate klubben gratis. Barcelona bestrider denne friheten, og mener fristen for å utløse klausulen var 10. juni.

Men hvorfor ville Messi ha denne exit-muligheten? Og hvorfor gikk Barcelona med på det? spør Sid Lowe i sin spalte i The Guardian.

Samme mann utroper Josep Maria Bartomeu til den verste presidenten i klubbens historie, til tross for fire seriemesterskap og én Champions League-tittel, i «The Spanish Football Podcast».

Konfliktene har tidvis kommet til overflaten, som da sportsdirektør Eric Abidal i et intervju med Sport i februar hevdet at flere spillere ikke jobbet hardt nok under Ernesto Valverde, noe som tydeligvis provoserte Lionel Messi.

Gjennom et Instagram-innlegg ba han Abidal navngi dem det gjaldt, samtidig som han ba styret om å ta ansvar for egne beslutninger.

På Twitter påpeker den spanske fotballjournalisten Guillem Balagué at klubben har hatt fire trenere og seks sportsdirektører på seks år. «Hva er Barcelonas DNA?» spør han.

Klubbpresident Bartomeu har innrømmet sportslig krise, men blir latterliggjort for at han ikke går lenger.

– Det er løgn å si at det er sportslig krise. Det er en institusjonell krise, sier Sid Lowe i «The Spanish Football Podcast».

I maktkamp mellom styret og etablerte spillere har presidenten navngitt syv spillere som ikke er til salgs. I tillegg til Messi gjelder det Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Frenkie de Jong, Clement Lenglet, Ousmane Dembele og Antoine Griezmann.

– Åpenbart ikke fornøyd

Rutinerte folk som Gerard Piqué, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic og Arturo Vidal blir ikke nevnt av presidenten.

Luis Suárez, en av Messis nærmeste venner i Barcelona, skal allerede ha fått beskjed av Ronald Koeman om at han kan forlate klubben.

– Det er mye som tyder på at Koeman allerede har «mistet» deler av spillergruppen. Suarez er åpenbart ikke fornøyd, mener Minguella.

– Barcelona har en lang tradisjon med nederlandske trenere: Michels, Cruyff, van Gaal og Rijkaard. De hadde kontroll på spillerne, klubben og filosofien. Nå skal alt fornyes. Nye spillere, nytt apparat, ny mentalitet – og det uten særlig mye penger. Alt er veldig vanskelig, og uten «Leo» blir det enda vanskeligere. En sånn situasjon vil normalt vare noen år, sier Minguella.

I «The Spanish Football Podcast» diskuteres det om Ronald Koeman er hentet til Barcelona for å gjøre den «skitne jobben», det vil si å ta makten fra etablerte spillere og flytte den til manager-, sportsdirektør- og styrerommet.

Koeman gjorde nettopp det i Valencia i 2007 der David Albelda, målvakt Santiago Canizares og kantspilleren Miguel Angel Angulo ble kastet ut av A-laget.

– Han har ingen problemer med å ta garderoben hardt eller lede revolusjonen. Det er sant at han gjorde det i Valencia, men det fikk fryktelige konsekvenser. Det er bisart om det som skjedd i Valencia er grunnen til at han er rett mann, sier Sid Lowe – og minner om at Valencia hadde et dårlig år under Koeman, tross seier i Copa del Rey.

